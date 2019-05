Mannheim. (RNZ) Gartenzwerg Karl, das Maskottchen der gerade in Heilbronn laufenden Bundesgartenschau, stattet ab dem heutigen Mittwoch dem Luisenpark Mannheim einen Besuch ab. Dort macht er Werbung für den "Mannheim Garten" auf der Gartenschau in Heilbronn. Um 16 Uhr übergibt Heilbronns Buga-Marketingleiterin Mirjam Weber den Sympathieträger an die Mannheim-Delegation mit Bürgermeisterin Felicitas Kubala, Luisenpark-Chef Joachim Költzsch und Buga-23-Chef Michael Schnellbach.

Der Mannheim-Garten in Heilbronn zeigt die Quadratestadt-Struktur und die Wasserspiele in der Friedrichsplatz-Anlage am Wasserturm. Er soll Lust machen auf die Mannheim-Buga in knapp vier Jahren, die vor allem im Spinelli-Park veranstaltet wird, aber auch den Luisenpark einschließt.

Zentrum des Mannheim-Gartens in Heilbronn ist ein zwei Meter hohes Wasserspiel aus gerieftem Granit, das den Mannheimer Wasserturm symbolisiert. Von dort aus gelangt der Besucher zu verschiedenen Plätzen. Riesige beleuchtete Tulpenschirme laden zum Ausruhen, Genießen und Informieren über die Bundesgartenschau 2023 ein. Eine durchgängige Pflanzfläche, der Grünzug Nordost, mit spannenden Farbkompositionen in unterschiedlichen Höhen bringt einen bunten Vorgeschmack auf das Kerngebiet im Jahr 2023.