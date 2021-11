Von Marco Partner

Mannheim. Rosa Bänder, die wie Wellen durch die Luft schweben. Wie Schilf in die Höhe ragende Stangen und nestähnliche Anlagen, die den Wind einfangen. Was auf den ersten Blick wie Kunst-Installationen auf der Biennale in Venedig wirkt, sind in Wahrheit formschöne, ästhetische Stromquellen. Künstlerin Elizabeth Monoian und Robert Ferry aus Seattle haben es sich zum Ziel gesetzt, die angestrebte Energiewende und Design zu vereinen. Mit ihren Ideenwettbewerben sorgen die Gründer von Lagi (Land Art Generator Initiative) international für Aufsehen. In Dubai, Kopenhagen, Melbourne, New York – und 2022 in Mannheim. Anlässlich der Bundesgartenschau 2023 initiiert das kreative Paar aus den USA einen Wettstreit um die besten Visionen für eine grüne Zukunft in der Quadratestadt.

Keine monströsen Windräder, welche die Landschaft verpfuschen. Keine wie einer Dystopie entsprungenen, endlosen Fotovoltaik-Felder. "Erneuerbare Energie kann schön sein", lautet das Lagi-Motto. Ganz bewusst möchte man mit den Projekten wegführen vom Klischee der "hässlichen" Windturbinen und Solaranlagen, die in den Augen vieler wie ein Störfaktor wirken. "Wir wollen aufzeigen, dass es auch ganz anders geht und ein Bild von einer Utopie malen, auf die man sich freut", betont Ferry. 2008 bekamen der Architekt und seine Frau beim Besuch der Skipisten-Halle in der ewig heißen Wüsten-Metropole Dubai den Irrsinn des Stromverbrauchs deutlich vor Augen geführt. Gerade in der kargen Wüstenlandschaft sahen sie aber auch großes Potenzial schlummern. Nicht das Erdöl unter der Erde erkannten sie als große Energiequelle, sondern die weite Fläche und den Wind und die Sonne, die darauf einwirken.

Die Schnittstelle zwischen Design und Nachhaltigkeit hat man sich seitdem zur Aufgabe gemacht. Im Zwei-Jahres-Turnus wird ein mit rund 30.000 US-Dollar dotierter Wettbewerb ausgelobt, der Designer, Architekten und Studenten auf der ganzen Welt zum Entwurf futuristischer und öko-freundlicher Anlagen anregt.

Als Modelle sind dabei organisch wirkende Solarkonstruktionen oder haushohe Energie-Kugeln entstanden, die Funktionalität und Ästhetik verbinden. "Wie können erneuerbare Energien auf schöne Weise integriert werden, sodass sie nicht irgendeine kalte und utilitaristische Technologie sind, sondern eine Ausdrucksform, die wir alle erleben wollen?", fragt Monoian. Als 2019 eine Anfrage aus Mannheim eintraf, war dem Paar das Konzept der Bundesgartenschau noch etwas fremd. "Aber die vier Leitmotive – Klima, Energie, Umwelt und Nahrungssicherung – sind auch unsere. Wir sind fasziniert von der Idee, anlässlich der Buga die ganze Stadt ein wenig neu zu denken", erklärt Robert Ferry.

Im Oktober machte sich das Künstlerpaar selbst vor Ort ein Bild und sah sich die Entwicklung auf dem ehemaligen Spinelli-Gelände an, um den weltweit ausgeschriebenen Wettbewerb zu konkretisieren, der im März 2022 starten soll. Auch ein spezielles Buga-Brettspiel, bei dem die Spieler in fiktiven Schrebergärten nicht nur Gemüse anbauen, sondern auch Energie produzieren und nach der besten Balance aller vier Buga-Leitmotive forschen müssen, ist in Planung.

"Letztlich ist Nachhaltigkeit in Städten keine Frage der Ressourcen, sondern einer Frage der kulturellen und sozialen Harmonie", sagt Ferry. Um das technische Know-how einer ressourcenschonenden Energiegewinnung macht er sich keine Sorgen. Vielmehr gehe es um einen politischen und gesellschaftlichen Willen, um einen Paradigmenwechsel.

Gerade die Kunst entfalte hier die Kraft, mit dem Herzen zu sprechen und Menschen zum kollektiven Handeln zu inspirieren. Die ästhetischen Konstruktionen der Lagi-Projekte zeugen davon. Und warten auch bei der Buga auf ihre Verwirklichung.