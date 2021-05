Auf dem Gebiet Schafweide am Neckar entsteht Wohnbebauung. Bei der Gestaltung eines öffentlichen Platzes können sich die Bürgerinnen und Bürger einbringen. Foto: Stadt

Mannheim. (RNZ/oka) Parks, Bauprojekte oder Spielplätze – wenn es um die Gestaltung ihrer direkten Umgebung geht, dann wollen die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt mitgestalten. In Mannheim gibt es viele Projekte, bei denen eine Bürgerbeteiligung vorgesehen ist. Das wurde nun prämiert: Als eine von 13 Städten Mannheim beim Bundespreis "Kooperative Stadt" ausgezeichnet worden und erhält ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro. Mit dem Preis, der im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik - einer Gemeinschaftsinitiative von Bund, Ländern und Gemeinden - ausgelobt wurde, werden vorbildliche Beispiele einer Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft ausgezeichnet. Prämiert wurden Kommunen, die rechtliche, politische und institutionelle Voraussetzungen geschaffen haben, damit Vereine, Nachbarschaftsgruppen und soziokulturelle Akteure besser an Stadtentwicklung mitwirken können.

Hintergrund > Für den Bundespreis "Kooperative Stadt" waren Kommunen ab 10.000 Einwohnern gesucht, die auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Fachbereichen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammenarbeiten. Bewerben konnten sich alle Kommunen mit laufenden sowie bereits umgesetzten [+] Lesen Sie mehr > Für den Bundespreis "Kooperative Stadt" waren Kommunen ab 10.000 Einwohnern gesucht, die auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Fachbereichen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammenarbeiten. Bewerben konnten sich alle Kommunen mit laufenden sowie bereits umgesetzten Kooperationsprojekten der Stadtentwicklung. Neben der Auszeichnung und den Geldpreisen entsteht eine Publikation mit einer Übersicht über neue Instrumente der Kooperation. Diese wird Mitte September veröffentlicht und kann kostenlos über das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung bezogen werden. Weitere Preisträger sind Kiel, Aachen, Halle/Saale, Nürnberg, Berlin-Mitte, Dinslaken, Tübingen, Schwerte, Landau in der Pfalz, Dessau-Roßlau, Wittenberge und Eltville am Rhein. rnz

[-] Weniger anzeigen

"Von einer zentralen Steuerungsgruppe bis hin zur Projektebene sind so vielfältige Kooperationen entstanden, die von der Stadt unterstützend begleitet werden", lobt die Jury den Mannheimer Ansatz. Je nach Situation würden neue Organisationen gegründet, neue Wege geschaffen und neue Rollenmuster getestet, heißt es weiter in der Begründung der Jury für ihre Auswahl.

"Wir freuen uns sehr, dass wir für unseren konsequenten Weg zur Etablierung von Bürgerbeteiligung ausgezeichnet wurden. Wir haben den Anspruch, als Stadtverwaltung zusammen mit der Bürgerschaft Stadt zu gestalten", erklärt Oberbürgermeister Peter Kurz. "Dabei haben wir die politischen Prozesse, die Beteiligungs- und Diskussionsprozesse mit den Bürgerinnen und Bürgern und die Umsetzungsprozesse in der Verwaltung neu gestaltet, um mit Hilfe von Bürgerbeteiligung die Qualitätssicherung von Entscheidungen und ihre Aktivierung zu erreichen und engagierte Bürgerinnen und Bürger zu gewinnen."

Die Stadt Mannheim erhielt die Auszeichnung für ihre Bürgerbeteiligungsarbeit insgesamt. Besondere Berücksichtigung fand dabei die Entwicklung des Leitbildes Mannheim 2030, das im Rahmen eines breit angelegten Bürgerbeteiligungsprozesses entwickelt wurde. Als weitere konkrete Bürgerbeteiligungsprojekte hatte die Stadtverwaltung die Lokale Stadterneuerung (LOS) in der Neckarstadt-West, die Multihalle und das aus dem Projekt Bürgerhaushalt entstandene Queere Zentrum Mannheim in die Bewerbung einfließen lassen. Das Preisgeld soll in weitere kooperative Beteiligungsprojekte fließen.