Mannheim. (pol/mare) Er posierte für die Spiegel TV-Reportage über den "Brennpunkt Mannheim" vor der Kamera. Mit Waffen und Drogen. Das wurde einem 28-Jährigen nun zum Verhängnis. Denn wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen, wurde der Mann nun verhaftet.

Die TV-Reportage war der Ausgangspunkt: Der 28-Jährige war dort vermummt zu sehen. Die Polizei nahm nach der Ausstrahlung im Dezember 2018 daraufhin intensive Ermittlungen auf. Mit Erfolg: Der Mann wurde identifiziert.

Video: Spiegel TV/Screenshot: RNZonline

Gleich mehrere Drogendelikte werden ihm vorgeworfen. Eine Aufzählung: 25. September 2018: Er soll an diesem Abend in Schönau über 50 Gramm Amphetamin sowie eine geringe Menge Marihuana dabei gehabt haben, das er verkaufen wollte. Im Zuge der sich Ermittlungen soll der 28-Jährige vorsätzlich jemand anderen beschuldigt haben, ihm die Drogen verkauft zu haben.

Oktober 2018: Im Oktober vergangenen Jahres soll er in seiner Wohnung in Sandhofen 750 Gramm Amphetamin und 120 Gramm Marihuana aufbewahrt haben. Auch zwei Schusswaffen soll er hier gehabt haben.

Februar 2019: 1500 Gramm Amphetamin wurden nun bei ihm gefunden.

10. bis 25. März 2019: In diesem Zeitraum soll er in ein Anwesen in Sandhofen eingebrochen sein und unter anderem Uhren und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben.

Schließlich soll der Mann bei seiner Festnahme durch das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg mehrere vorportionierte Plomben mit Betäubungsmittel in seiner Wohnung aufbewahrt haben. Nach derzeitigem Stand der umfangreichen Ermittlungen wollte er auch dies verkaufen.

Am Freitagmittag wurde er einem Richter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der 28-Jährige wurde zur Untersuchungshaft ins Gefängnis gebracht.