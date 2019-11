In dem Hochhaus-Komplex am Mannheimer Neckarufer brannte es bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres. In beiden Fällen brach das Feuer in einem Müllschacht aus. Einen davon hat die Stadt nun geschlossen. Foto: Gerold

Von Anna Manceron

Mannheim. Nachdem bei einem Hochhausbrand am Sonntag drei Menschen verletzt worden sind, hat die Stadt Mannheim nun in dem betroffenen Gebäude gezielt Maßnahmen zum Brandschutz eingeleitet. Laut einer Mitteilung ist die Nutzung des Müllabwurfschachts in dem Hochhaus in der Neckarstadt-Ost bis auf Weiteres verboten.

Um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten und die weitere Nutzung des Gebäudes sicherzustellen, habe man eine baurechtliche Entscheidung verfügt und deren sofortige Vollziehung angeordnet, heißt es in der Mitteilung. Der Brand war am frühen Sonntagmorgen in einem der drei Hochhäuser am Neckarufer ausgebrochen. Schuld an dem Unglück sei eine Verpuffung in eben jenem Müllabwurfschacht gewesen, so die Stadt. Deren Wucht reichte aus, um in zwei Stockwerken große Löcher in die Innenwände des Hochhauses zu sprengen.

Rund ein Fünftel der insgesamt 500 Hausbewohner musste daraufhin evakuiert werden. Am Sonntagnachmittag gaben Polizei und Feuerwehr das Gebäude dann aber wieder frei. Derzeit suchen die Brandspezialisten der Polizei noch nach der genauen Ursache für das Feuer. Unabhängig davon sieht die Stadtverwaltung jedoch die Hauseigentümerin – eine Firma aus Luxemburg – in der Pflicht. „Für Dienstagvormittag ist ein Gespräch zwischen der Eigentümerin und der Stadt Mannheim vereinbart“, erklärte Rathaussprecherin Anja Ehrenpreis. Dabei wolle man über weitere Sofortmaßnahmen sprechen. Das betrifft sowohl die Müllentsorgung in dem betroffenen Hochhaus, als auch die grundsätzliche Nutzung der Müllabwurfschächte in allen Mannheimer Hochhäusern. Der Brand am Sonntagmorgen ist nämlich kein Einzelfall. Bereits Anfang Juli hatte es in einem der drei Hochhäuser an der Neckarpromenade gebrannt – und auch damals war das Feuer im Müllabwurfschacht ausgebrochen. Die Polizei hatte daraufhin alle 29 Stockwerke des Gebäudes evakuiert. Rund 550 Bewohner mussten daraufhin zwei Nächte lang in Hotels oder bei Freunden und Verwandten unterkommen. Ermittler gingen davon aus, dass sich ein heißer Gegenstand in einem verstopften Müllschacht entzündet hatte. Die Nutzung dieses Schachts ist aber noch erlaubt.

Ob der dreiteilige Hochhaus-Komplex am Neckarufer sanierungsbedürftig ist, konnte Anja Ehrenpreis nicht sagen. „Dafür liegen uns keine Anhaltspunkte vor“, erklärte sie auf Nachfrage. Allerdings habe man die Eigentümerin schon im Sommer dazu verpflichtet, bis zum Ende des Jahres ein mit der Feuerwehr abgestimmtes Brandschutzkonzept zu erarbeiten.

Das Problem mit den Müllabwurfschächten ist, dass diese grundsätzlich Bestandsschutz genießen. „Die Untersagung der Nutzung ist daher an strengen Voraussetzungen zu messen“, sagte Ehrenpreis. Dabei müsse man auch die sich daraus ergebenden Beeinträchtigungen für die Bewohner und das Risiko einer alternativen Müllentsorgung vor dem Hintergrund fehlender geeigneter Flächen berücksichtigen. Wie viele Hochhäuser in Mannheim zurzeit noch Müllabwurfschächte nutzen, konnte man im Rathaus am Montag nicht genau beantworten.