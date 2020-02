Von Gaby Booth

Mannheim. Das Heidelberger Publikum hat den Bariton aus Mannheim schon mehrfach bei den Schlossfestspielen erlebt. Als Milchmann Tevje begeisterte er mit seiner Stimme in "Anatevka". Nun wird der Opernsänger aus dem Nationaltheater als nächstes Bloomaul geadelt. Nicht zuletzt, weil er durch seine humorvolle Art zum Publikumsliebling geworden ist. Am 23. Februar ist es so weit: Joachim Goltz wird zum 51. Bloomaul-Ordensträger erklärt. Eine Auszeichnung, die Frauen und Männer verliehen bekommen, die sich um die spezielle "Mannemer Kultur" verdient gemacht haben. Am Fasnachtssonntag bekommt der beliebte Bariton in der Pause von "Don Pasquale" den Orden umgehängt.

Obwohl die Bühne des Nationaltheaters für den Opernsänger fast so etwas wie ein zweites Wohnzimmer ist, macht ihn die Ordensverleihung schon ein bisschen nervös, gestand er in diesen Tagen im Gespräch mit Journalisten. Seine Dankesrede wolle er aber auf jeden Fall kurz halten, damit der Fluss der Aufführung nicht verloren geht, kündigte er an.

Hintergrund > Das Bloomaul gibt es nur in Mannheim. Der Spitzname beschreibt Menschen, die kein Blatt vor den Mund nehmen, gerne auch ein bisschen übertreiben, sich vor allem mit ihrer Stadt identifizieren und das auch mit Überzeugung nach außen tragen. Der 1970 von Rainer von Schilling gestiftete Orden – eine Bronzeplastik – erinnert an das Original des Blumepeter. Die erste Auszeichnung 1970 ging an den Journalisten Franz Schmitt, der über viele Jahre Gerichtsreporter der RNZ in Mannheim war. Unter den weiteren Ordensträgern sind Anneliese Rothenberger, Heinz Haber, Seppl Herberger, Joy Fleming, Bülent Ceylan, Helen Heberer und im letzten Jahr die evangelische Pfarrerin Ilka Sobottke. Die Jury befand für 2020: Der Bariton Joachim Goltz ist ein typisches Bloomaul, weil er mit geradezu liebevollem Bekenntnis und in seiner schlagfertigen Art seine Heimatstadt präsentiert, egal wo er auf der Bühne steht, ob bei Gastengagements an der Semperoper Dresden, der komischen Oper Berlin oder in Prag. boo

Joachim Goltz ist ein waschechter und bekennender Mannheimer. "Diese Stadt, dieses Nationaltheater, das ist Heimat", strahlt er. Das Publikum liebt seine Stimme und seine erfrischende Art, wenn er in "Rheingold", "Parsifal" oder dem "Vetter aus Dingsda" auftritt und hin und wieder einen Satz auf Mannemerisch einfließen lässt.

Das Singen war ihm eigentlich nicht in die Wiege gelegt. Der Vater war Drehermeister bei Bopp & Reuther, die Mutter Filialleiterin einer Metzgerei. Dass in dem Jungen eine Stimme mit viel Potenzial steckte, merkte zunächst keiner. Erst als er in der neunten Klasse des Tulla-Gymnasiums von seiner Kunstlehrerin zum Theaterabo überredet wurde und im Nationaltheater zum ersten Mal die "Zauberflöte" hörte, da habe es ihn geradezu "weggeflasht", erinnert er sich heute noch schmunzelnd.

Die Affinität zum Theater war geweckt. Es folgte ein erster Auftritt in "Billy Budd" 1988, sogar mit kleiner Gesangsrolle. Die Theateratmosphäre übte ab sofort einen unwiderstehlichen Reiz auf ihn aus. Klar, dass er als Statist anheuerte. Nicht nur wegen der Freikarten. Im Tulla-Gymnasium hat er auch seine Liebe zu Israel entdeckt, die Partnerschaft mit der Stadt Haifa führte zu vielen Besuchen, auch heute noch.

Vor dem Stimmbruch sang der Schüler Joachim die "Königin der Nacht", nach dem Stimmbruch ging das natürlich nicht mehr. Er drückte sich trotzdem immer wieder hinter und vor den Kulissen herum. "Ich wusste, da gehöre ich hin". Es folgte Gesangsunterricht an der städtischen Musikschule Mannheim und am Nationaltheater bei Michael Davidson. 1993 machte er Abitur am Elisabeth-Gymnasium, nach dem Zivildienst bei der Diakonie war erst einmal ein Studium an der PH Heidelberg auf Lehramt Grundschule angesagt.

"Junge, mach erst mal was Richtiges", meinten die Eltern. Aber dann doch Gesangsstudium an der Hochschule für Musik in Detmold. 2004 Abschluss als Diplom Sänger, danach mehrere Festengagements, in Freiberg/Döbeln, Detmold, Würzburg und Wiesbaden.

Seit 2014 ist der Bariton und Vater von drei Töchtern nun am Nationaltheater. Und hier will er vorerst bleiben. Dass sein Vertrag von Opernintendant Albrecht Puhlmann bis 2024 verlängert wurde, macht Joachim Goltz glücklich, auch die bevorstehende Schließzeit während der Theatersanierung schreckt ihn nicht. Wenn er nicht in Mannheim auf der Bühne steht, dann singt er den Lohengrin in Dortmund, in Prag oder Kaiserslautern.

Bei einem Auftritt im Heidelberger Schlosshof begegnete er vor zwei Jahren seiner zweiten großen Liebe und hat sein Herz an die aus Kanada stammende Jodie Fox verloren. Sie ist Bühnenbildassistentin am Nationaltheater. Das Theater lässt Joachim Goltz also auch im Privaten nicht los.

Als der 47-Jährige vom Bloomaul-Komitee erfuhr, dass er der diesjährige Preisträger sein wird, seien ihm tatsächlich die Freudentränen gekommen, sagt er, ohne sich zu schämen. Er saß in der Küche von Achim Weizel, der ihn als Komiteemitglied unter einem Vorwand an einem Sonntagnachmittag zum Kaffee und Weißwurst eingeladen hatte. Als dann die beiden anderen Mitglieder des Bloomaul-Komitees, Markus Haass und Bert Siegelmann, zur Tür herein kamen, wurde dem Bariton klar, da steckt mehr dahinter.

Ein Bloomaul zu werden, das habe er sich ja schon gewünscht, aber dass es so früh passieren würde, sei dann doch überwältigend, beteuert Joachim Goltz.