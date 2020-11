Mannheim. (pol/mün) Das Einkaufs-Event "Black Friday" führte in Mannheim zu einem großen Einsatz der Polizei. Wegen Kundenschlangen mit bis zu 200 Metern Länge, blockierten Straßenbahnschienen in den Planken oder teilweise überfüllten Verkaufsflächen mussten die Ordnungshüter eingreifen. Es wurden sogar Teams aus Heidelberg abgezogen, um in Mannheim zu helfen, heißt es im Polizeibericht.

Schon am Nachmittag hatten sich insbesondere mehrere Bekleidungsgeschäfte und Fast-Food-Ketten in den Planken zu "Hotspots" entwickelt. Gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Mannheim wiesen die Polizisten die wartenden Kunden auf die Einhaltung des Mindestabstands und das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes hin.

Die Polizisten gehen davon aus, dass viele Geschäfte sich nicht auf den Ansturm der Kunden vorbereitet hatten. "Viel zu vielen Kunden wurde der Zutritt zu den dann teils massiv überfüllten Gewerbeflächen gewährt", heißt es vonseiten der Polizei. Die Geschäfte hätten die Kontrolle über die vielen Schnäppchenjäger verloren oder teilweise gar nichts zur Einhaltung der Zutrittsregeln unternommen.

Zwei Schnellrestaurants in den Planken mussten in Abstimmung mit der Stadt Mannheim sogar vorübergehend geschlossen werden, um den Kundenaufenthalt in den Geschäften zu reduzieren. Die Ermittlungen gegen die Betreiber wegen des Verdachts, gegen die geltenden Corona-Regeln verstoßen zu haben, sind eingeleitet.

Geschäftsbetreiber wurden bereits aufgefordert, ihre Corona-Konzepte nachzubessern, um die Kundenobergrenzen einzuhalten. Dabei strebt das Polizeipräsidium Mannheim nach wie vor ein zweigleisiges Konzept an. Einerseits Aufklärung und Beratung durch die "Kommunikationsteams", andererseits ein konsequentes Einschreiten und Sanktionieren bei erkannten Verstößen.

Bis Montag und natürlich in der Vorweihnachtszeit, insbesondere an den verkaufsstarken Freitagen und Samstagen, will die Polizei in der Mannheimer Innenstadt stark kontrollieren.