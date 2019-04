Mannheim. (jami) "Es ist mit Abstand unser größtes Projekt, das mit dem Spatenstich jetzt beginnt, sagte Thiemo Fojkar, der Vorstandsvorsitzende des Internationalen Bunds (IB). 40 Millionen Euro steckt der in ganz Deutschland tätige freie Träger für Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in den Mannheimer IB-Campus. Der Gebäudekomplex wird im Stadtteil Neckarau errichtet und soll 2022 fertig sein. Es handle sich um eine, einzigartige Bildungseinrichtung, so Foljkar. Warum der IB-Campus einzigartig sein soll, erklärte er beim Spatenstich: "Der IB-Campus umfasse fünf Bildungseinrichtungen, die zwar eigenständig organisiert sind, aber dennoch übergreifend und gemeinschaftlich handeln."

In Zahlen heißt das: Auf insgesamt 10.000 Quadratmetern entstehen Plätze für 80 Kita- und 144 Grundschulkinder. Jeweils 500 Plätze werden die berufliche Carlo-Schmid-Schule und die IB Medizinische Akademie bereitstellen. Und die Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM) hält Kapazitäten für 550 Studierende bereit. Zugänglich werden sie laut dem IB-Geschäftsführer allen motivierten Kindern und Jugendlichen sein, unabhängig vom sozialen oder finanziellen Hintergrund ihrer Familien. Auch Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) zeigte sich vom Nutzen der entstehenden Einrichtung überzeugt: "Der IB Campus passt mit seinem ganzheitlichen Ansatz ideal zu Mannheim: Eine so verstandene Bildung gibt jedem Menschen ungeachtet der Herkunft die Chance auf Entfaltung. So gelingt Integration und Inklusion", sagte er.

Er sehe den IB-Campus auch als einen Impuls einer nicht-staatlichen Einrichtung für die Stadt Mannheim an, denn nach wie vor würden der Bildungsgrad und die soziale Herkunft noch stark zusammenhängen. "In Sachen Bildungsgerechtigkeit ist noch viel Luft nach oben", betonte Kurz. Das Konzept hat auch den Unternehmensriesen Microsoft beeindruckt, der den IB-Campus als einzige deutsche Bildungseinrichtung in das "Microsoft Flagship School Programm" aufgenommen hat. Mit ihm unterstützt Microsoft weltweit 17 Einrichtungen, die sich "beispielhaft den Bildungsanforderungen in einer zunehmend digitalisierten Welt stellen", heißt es in einer IB-Pressemitteilung. Ziel sei, die Lehre, das Lernen und die Zusammenarbeit auf dem neuen Campus zu digitalisieren, erklärte der Vizepräsident im Bereich weltweite Ausbildung bei Microsoft, Anthony Salcito. Er sprach, wie auch der HdWM-Aufsichtsratsvorsitzende Georg Mehl, von einem Leuchtturmprojekt.

Die Gebäudearchitektur ist den Entwürfen zufolge transparent und offen. Damit wolle sich der IB am Miteinander orientieren, erklärte Thiemo Fojkar. Das gesamte Campusgelände wird rollstuhlgerecht sein und gibt damit auch Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen eine Chance zur Teilhabe an Bildung.