Mannheim. (RNZ) Ein regionales Bündnis – bestehend aus der Bundesagentur für Arbeit Mannheim, Verdi Rhein-Neckar und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) – hat sich zusammengeschlossen, um den Mitarbeitern der ehemaligen Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filiale in N7 eine berufliche Perspektive zu bieten. Aufgrund der Corona-Pandemie sei es nicht möglich gewesen, ein sogenanntes Job-Speed-Dating für rund 40 ehemalige Mitarbeiter zu veranstalten, erklärt die RNV in einer Mitteilung. Dieses Format habe sich in den vergangenen Jahren jedoch bewährt. Deshalb will die RNV noch vor Weihnachten möglichst viele telefonische Einzelgespräche mit den Arbeitssuchenden führen.

Ähnlich wie beim Speed-Dating soll es auch dann recht schnell gehen: Wer zum Beispiel Interesse an einem Job im Fahrdienst der RNV hat, dürfe noch vor Weihnachten zum Einstellungstest und vielleicht auch zum Vorstellungsgespräch kommen. Zwei Faktoren sprächen für dieses Angebot, so die RNV. "Wir haben als regional verwurzeltes Unternehmen auch eine soziale Verantwortung. Darüber hinaus haben wir nach wie vor einen hohen Personalbedarf, insbesondere im Fahrdienst", berichtet Steffen Grimm, Personalchef der RNV. "Das liegt nicht zuletzt am demografischen Wandel im Unternehmen." Daran habe auch die Corona-Pandemie nichts geändert.

Den Betriebsrat freut besonders, dass unter den Interessenten auch Bewerber seien, die schon lange im Berufsleben stehen. "Wir haben in der Vergangenheit immer wieder Menschen eingestellt, die lange in ganz anderen Berufen gearbeitet haben und damit überwiegend positive Erfahrungen gemacht", erklärt auch Stephan Fuhrmann, RNV-Betriebsratsvorsitzender. Bei der Aktion wurde das Unternehmen von der Bundesagentur für Arbeit sowie von Verdi Rhein-Neckar unterstützt, die unter anderem den Kontakt zu den ehemaligen Mitarbeitern von Galeria-Karstadt-Kaufhof herstellten.

Auch dort begrüßt man die Chance auf einen neuen Job für die ehemaligen Mitarbeiter. "Es ist sensationell, dass sich ein regionales Unternehmen so bemüht, unseren Mitarbeitern eine Perspektive zu geben", sagt Sabine Jakoby, Betriebsratsvorsitzende der Galeria-Karstadt-Kaufhof Filiale in N 7. "Die Kollegen freuen sich sehr über diese Chance kurz vor Weihnachten."