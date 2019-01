Mannheim-Friedrichsfeld. (rnz) Die Abbrucharbeiten der Brücke über den Bahnhof Mannheim-Friedrichsfeld im Zuge der A656 gehen weiter voran. Die Autobahn wird im Rahmen dessen am kommenden Wochenende in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Verbliebene Brückenteile über der Bahn sollen dabei ausgehoben werden. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe am heutigen Donnerstag mit.

Aus Sicherheitsgründen muss die Autobahn 656 zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim daher während der Arbeiten zwischen Samstag, 26. Januar, 14 Uhr und Montag, 28. Januar, 5 Uhr, in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Umleitungen werden ausgeschildert.