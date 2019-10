Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Sören Runke erhält als erster Mannheimer den Preis "Barackler des Jahres". Selbst der Duden bietet als Übersetzung des Worts nur "Bewohner einer kellerlosen Unterkunft" an. Das stimmt aber nur teilweise. Einheimische wissen nämlich, dass es sich bei den bekanntesten "Baracklern" um Ultras des Fußballdrittligisten SV Waldhof handelt, die mit ihrer Herkunft aus armen Verhältnissen etwas kokettieren.

Sören Runke. Foto: Goldschmitt

Der Preisträger hat sich jahrelang ehrenamtlich um jene zahlreichen Anhänger des Vereins gekümmert, die mit der Mannschaft durch Höhen, aber auch durch tiefe Täler gegangen sind. Und ohne die es wohl nie einen Wiederaufstieg in den bezahlten Fußball gegeben hätte, wissen auch Tilo Dornbusch und Martin Willig ohne Videobeweis. Die SVW-Spezialisten lasen beim Anstoß zur Jubiläumsveranstaltungsreihe des 20 Jahre alten Fanclubs "DoppelPass" vor 100 Gästen im Alten Volksbad Neckarstadt aus ihrem Buch "111 Gründe den SV Waldhof zu lieben".

Dem schwierigen Job des Fanbeauftragten so nachzukommen, wie es Runke gemacht habe, bedeutete mehr, als die pure Anwesenheit bei 336 Spielen hintereinander, heißt es in der Laudatio. Das Preisgeld von 500 Euro kommt der Deutschen Knochenmarkspenderdatei zugute.

Das Wort Doppelpass hat übrigens gleich zwei Bedeutungen, eine sportliche und eine politische. Der Club gleichen Namens spielt den Ball über Bande. "Wir nennen uns so, weil wir einerseits den SV Waldhof lieben und gleichzeitig gegen Rassismus sind", erklärt der Vorsitzende "Dasch" Hafezi. Er hat Anfang des Jahrtausends die respektlosen Rufe von Glatzen mit Bomberjacken im Stadion nicht länger hingenommen.

Immer wenn dunkelhäutige Spieler den Platz betraten, gab es damals Beleidigungen. Und das, obwohl einige dieser Spieler auch in der Waldhöfer Mannschaft standen. "Ich hatte Sorge, dass der Verein rasch mit den rechtsradikalen Typen in einen Topf geworfen wird", so Hafezi. Er und Gesinnungsgenossen gründen deshalb den "DoppelPass - SV Waldhof-Fans gegen Gewalt und Rassismus".

"Mit Beharrlichkeit und Trinkfestigkeit haben wir uns nach und nach ein Standing erkämpft", erzählt der Kopf der Gruppe. Dafür habe man zum bislang einzigen Mal eine eigene Choreografie gestartet und die Landesflaggen aller Kicker geschwenkt. "Es hat zwar etwas gedauert", so Hafezi im Gespräch mit der RNZ, "doch inzwischen sind die Schmährufe verstummt." Rassistische Sprüche gebe es heute zumindest auf der Otto-Siffling-Tribüne (OST) nicht und eine offene rechte Szene schon gar nicht mehr.

Über 80 Mitglieder aus allen Schichten zwischen zehn und 60 Jahren sind bei allen Heimspielen dabei. Mitmachen beim DoppelPass darf jeder, der Rassismus in jeglicher Form ablehnt. Auch ein paar Frauen stehen inzwischen ganz oben auf der OST und haben die anderen Ultras darunter fest im Blick.

Außerhalb des Stadions lodert die Liebe für den SV Waldhof anders. Einmal monatlich steht eine Sendung im Freien Radio "bermuda.funk" auf dem Programm. Nicht zuletzt stammen die Porträts der Waldhoflegenden, die auf Mannheims Stromverteilerkästen zu sehen sind und die Fotograf Horst Hamann in seinem Waldhofbuch so trefflich einfing, von Künstlern des vorbildlichen Fanclubs mit dem doppeldeutigen Namen.