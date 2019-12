Von Olivia Kaiser

Mannheim. Der tragische Fall hat vor knapp zwei Jahren große Betroffenheit in der Region ausgelöst: Am 12. Januar 2018 entdeckte ein Spaziergänger am Pfingstbergweiher im Mannheimer Stadtbezirk Rheinau die Leiche eines weiblichen Säuglings. Bis heute sind die Umstände, die zum Tod des Kindes führten, ungeklärt. Denn der Polizei gelang es weder, die Herkunft des Babys noch die genauen Todesumstände oder an der Tat beteiligte Personen zu ermitteln. Am Montag teilte die Mannheimer Staatsanwaltschaft in einer Presseerklärung mit, dass das Ermittlungsverfahren „bis auf Weiteres“ eingestellt wird.

Der Fund der Babyleiche löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Ermittler durchkämmten das Gelände rund um den kleinen See im Süden der Stadt, Taucher suchten im Wasser nach verwertbaren Spuren – ohne Erfolg. Die SOKO „Renatus“ wurde gebildet und bald von 30 auf 45 Beamte aufgestockt. Die Ermittlungen verliefen schwierig. Die Polizei konzentrierte sich auf die Stadtteile rund um den Pfingstbergweiher. Intensive Befragungen innerhalb der Bevölkerung brachten jedoch keine Erkenntnisse – ebenso wenig wie ein von der Polizei veröffentlichtes Facebook-Video. Niemand hatte etwas Verdächtiges in der Nähe des Weihers bemerkt.

Die Polizei suchte aber nicht nur nach Zeugen, die etwas zum Tathergang beobachtet haben könnten, sondern auch nach der Mutter des Kindes. Man vermutete einen Neonatizid. So nennt man es in Fachkreisen, wenn eine Mutter ihr neugeborenes Kind tötet. Denn die Obduktion der Babyleiche hatte ergeben, dass das Mädchen nicht tot auf die Welt gekommen und wohl bereits einige Tage im Wasser gelegen war. Das mache es der Polizei allerdings schwer, den genauen Tatzeitpunkt einzugrenzen, erklärte ein Polizeisprecher der RNZ damals. Beim traurigen Phänomen des Neonatizids sei es zudem oft so, dass betroffene Frauen die Schwangerschaft verheimlichen. Deshalb sei es möglich, dass im Umfeld der Mutter niemand etwas von der Schwangerschaft wusste.

Im März 2018 führte die Polizei einen groß angelegten DNA-Test durch. 900 Frauen im Alter zwischen 15 und 35 Jahren aus den Stadtteilen Casterfeld, Mallau, Hochstätt und Pfingstberg wurden per Brief gebeten, auf freiwilliger Basis an einem Speichel-Test teilzunehmen. Etwa 400 Frauen kamen der Bitte nach, doch verwertbare Erkenntnisse ergaben sich daraus nicht.

Weil die aufwendigen Ermittlungen bislang nicht ans Ziel führten, haben sich Polizei und Staatsanwaltschaft dazu entschlossen, diese zunächst ruhen zu lassen. Sollten sich jedoch neue Hinweise ergeben oder doch noch Zeugen auftauchen, können die kriminalistischen Untersuchungen jederzeit wieder aufgenommen werden.

Update: Montag, 2. Dezember 2019, 20.20 Uhr

Mannheim. (pol/van) Im Fall der Babyleiche, die ein Spaziergänger am 12. Januar im Pfingstbergweiher im Mannheimer Süden entdeckt hatte, wird die DNA-Reihenuntersuchung fortgesetzt. Das teilt die Polizei am heutigen Montag mit.

Bereits am 10. und 11. März führten die Beamten eine DNA-Reihenuntersuchung durch, zu der alle Frauen im Alter zwischen 14 und 35 Jahren aus den Stadtteilen Pfingstberg, Casterfeld, Mallau und Hochstätt gebeten wurden. Die Auswertung der Untersuchungsergebnisse erbrachte jedoch keinen Hinweis auf die Mutter des Säuglings.

Jetzt soll der Kreis der zu überprüfenden Frauen weiter ausgeweitet werden. Alle Frauen im Alter zwischen 14 und 42 Jahren aus dem Stadtteil Mannheim-Seckenheim sowie alle weiblichen Bewohner der Stadtteile Pfingstberg, Casterfeld, Mallau und Hochstätt, die zwischen 36 und 42 Jahre alt sind, werden zur Probenabgabe gebeten. Wie die Polizei mitteilt, sollen bereits rund 2600 Briefe an Frauen versandt worden sein. Die DNA-Proben sollen am 21. und 22. Juli entnommen werden.

Bereits am 23. Februar veröffentlichten die Ermittler ein Video auf Facebook, in dem sie nochmals eindringlich um Zeugenhinweise bat.

Die Ermittlungen der SOKO "Renatus" dauern an.

Information: Ein Hinweisblatt zur DNA-Reihenuntersuchung in mehreren Sprachen finden Sie hier.