Mannheim-Neckarau. (pol/rl) In Flammen auf ging ein Fiat Punto im Stadtteil Neckarau in der Nacht zum Mittwoch. Laut Polizeibericht stand der Wagen auf einem Privatparkplatz in der Wörthstraße, als er gegen 1.30 Uhr in Brand geriet. Obwohl die verständigte Feuerwehr die Flammen rasch löschen konnte, brannte der Punto komplett aus. Ein angrenzendes Wohnanwesen wurde evakuiert.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Außer an dem Fiat entstand kein weiterer Sachschaden. Möglicherweise wurde der Fiat angezündet. Die Polizei hält einen Zusammenhang mit weiteren Bränden im Stadtteil Neckarau in den vergangenenen Wochen für wahrscheinlich.

Info: Wer in der Nacht zum Mittwoch etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-4444 zu melden.