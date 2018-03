Mannheim. (hwz) Sie haben sich nicht weggedreht und gedacht: Was geht es mich an? Sie haben umsichtig und beherzt eingegriffen. Dafür wurden Detlev Birnbaum (58), Daniel Junker (46) und Tunahan Kizil (19) jetzt vom Verein Sicherheit in Mannheim (SiMA) mit dem Präventionspreis "Beistehen statt Rumstehen" ausgezeichnet. Im September des vergangenen Jahres vereitelten die drei Männer einen Diebstahl und stellten den Täter - ein Entschluss, den jeder für sich spontan fasste. Denn bis zu diesem Zeitpunkt kannten sie sich gar nicht.

Was war passiert? An jenem Donnerstag um 8.45 Uhr muss eine junge Radfahrerin an der roten Ampel an einer Innenstadtkreuzung anhalten. Plötzlich schnappt sich ein 35-jähriger Mann die Tasche aus ihrem Fahrradkorb. Brille, Smartphone, Hausschlüssel und Geldbeutel sind weg. Die 24-Jährige ist völlig aufgelöst. Junker und Birnbaum sind ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs und bemerken den Vorfall. Die beiden Mannheimer treten in die Pedale und heften sich an die Fersen des Diebs.

Auch Tunahan Kizil hat den Vorfall beobachtet und läuft zu Fuß hinter dem Mann her. Als dieser realisiert, dass er verfolgt wird, schmeißt er seine Beute in Höhe des Schillerplatzes weg. "Die Tasche hatten wir somit. Daher habe ich mich auf den Rückweg gemacht und nach der junge Frau geschaut", erzählt Junker. Birnbaum bleibt weiter dran. Zwischen C 1 und C 2 gelingt es Kizil, den Mann dingfest zu machen. "Er hat sich gewehrt und wollte sich natürlich losreißen. Aber es hat ihm nichts genützt. Ich habe ihn festgehalten bis die Polizei kam", sagt der junge Brühler, der eine Ausbildung bei der Stadt Mannheim macht.

"Sie haben alles richtig gemacht", betonte SiMA-Vorsitzender Bürgermeister Christian Specht und lobte den intelligenten Einsatz. "Denn bei aller Zivilcourage geht es auch darum, die Lage richtig einzuschätzen, um sich am Ende nicht selbst zu gefährden". Überall, wo Menschen zusammenkämen finde Kriminalität statt. "Umso wichtiger ist diese Sozialkontrolle", ergänzte der stellvertretende SiMA-Vorsitzende und Polizeipräsident Thomas Köber.

Diebstähle von Wertsachen aus Fahrradkörben seien für die Polizei mittlerweile ein Dauerbrennerthema. Allein im vergangenen Jahr gab es im Bereich des Polizeipräsidiums über 800 solcher Vorkommnisse, die meisten davon in Mannheim selbst. In nicht einmal zehn Prozent der Fälle konnten Tatverdächtige aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt werden. "Umso höher ist Ihr Einsatz einzuschätzen. Denn Sie haben dadurch eine solche Straftat unterbunden", bekräftige auch er, dass die drei Männer beispielhaftes Verhalten an den Tag gelegt hätten.

Dafür wurden sie nicht nur mit einer Urkunde ausgezeichnet, sondern bekamen als Dankeschön unter anderem Eintrittskarten für den SV Waldhof und die Rhein-Neckar Löwen. Dass dem Präventionspreis eine wichtige Bedeutung beigemessen wird, zeigten mit ihrer Anwesenheit Martin Maurer, Präsident des Landgerichts Mannheim, sowie Alexander Schwarz, Leiter der Staatsanwaltschaft Mannheim.

Schließlich geht es SiMA darum, im Rahmen der kommunalen Kriminalprävention durch Einbindung möglichst vieler gesellschaftlicher Kräfte den Präventionsgedanken zu fördern. Dabei setzt man auch auf Menschen, die bei Bedrohung anderer intervenieren, um die Opfer zu schützen und Täter zu verunsichern "Die heute Ausgezeichneten gehören dazu und haben nicht akzeptiert, dass vor ihren Augen geltende Normen verletzt werden", betonte Specht.