Mannheim. (RNZ/ppf) In diesem Jahr sollen Schulabsolventen wieder die Möglichkeit haben, sich in Präsenz über die vielseitigen Bildungs- und Ausbildungsangebote der Betriebe und Hochschulen in der Region zu informieren. Absolvent – aber keine Ahnung, wie es weiter geht? Schüler – aber noch kein Berufspraktikum gemacht? Mitten im Job – aber dann kam Corona? Die Krise hat vielen Menschen den Einstieg ins Berufsleben deutlich erschwert, der Beratungsbedarf ist jetzt besonders hoch. Hier greift die Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium vom 16. bis 18. September.

Rund 170 Aussteller geben Einblicke in verschiedene Berufsbilder und informieren über Bewerbungsverfahren und Zulassungsbedingungen – vor Ort und im persönlichen Gespräch. Ein detailliertes Hygienekonzept wird an die zum Zeitpunkt der Messe behördlich vorgeschriebenen Regeln angepasst und stellt sicher, dass sich Aussteller und Besucher treffen können. Die Messe ist an allen drei Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.info:

Info: 16. bis 18. September, Maimarktgelände Mannheim, geöffnet täglich von 9 bis 17 Uhr, Eintritt frei www.jobsforfuture-mannheim.de