Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Der Siegerentwurf für die Neugestaltung des Collini-Areals ist gefunden: Das Verwaltungsgebäude, in dem sich das Technischen Rathaus befindet, wird abgerissen und durch vier Türme ersetzt. Der Preisträger des Architekturwettbewerbs bleibt jedoch so lange geheim, bis der Gemeinderat am 28. April den entsprechenden Beschluss gefasst hat und der Vertrag mit dem Investor unterzeichnet ist. Dieser wird das Grundstück mit dem Collini-Center zu einem vorher festgelegten Kaufpreis von der Stadt erwerben.

Die Anonymität wird bis zum Schluss gewahrt – so schreibt es das sogenannte Wettbewerbsverfahren nach Konzeptvergabe vor. Dabei handelt es sich um ein mehrstufiges Verfahren nach EU-Recht, in das die Bürger – insbesondere die Bewohner des Collini-Wohnturms – mit Infoveranstaltungen und einem Workshop eingebunden waren.

"Gesucht waren ein Investor und eine Idee", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz bei der Vorstellung des Siegerentwurfs. Den Zuschlag sollte das städtebaulich und architektonisch überzeugendste Konzept und nicht das günstigste Angebot erhalten. "Das Jury-Urteil war einstimmig", gab Jörg Aldinger als Vorsitzender des Fachgremiums bei der Präsentation bekannt.

Das Verwaltungsgebäude (l.) wird abgerissen, der Wohnturm dahinter bleibt erhalten. Fotos (2): Gerold

Der Siegerentwurf habe durch sein Nutzungs-, Freiraum- sowie Umwelt- und Klimakonzept überzeugt. Dabei nehme man die Architektur der 70er-Jahre auf und entwickle sie weiter. Die neuen Gebäude fügten sich respektvoll in die Nachbarschaft des bereits bestehenden Wohnturms ein. Dessen Erhalt war ebenso vorgegeben, wie der des barrierefreien Neckarstegs als Verbindung zwischen Neckarstadt und Innenstadt.

Die Stadt muss bei dem Projekt auch die Sozialquote anwenden. Diese legt als Vorgabe fest, dass in einem Neubau mit mehr als zehn Wohneinheiten mindestens 30 Prozent der Wohnungen für maximal 7,50 Euro pro Quadratmeter vermietet werden. Freie Hand hatten die Planer hingegen beim Verwaltungsturm. Zur Debatte standen dabei ein Erhalt, ein Teilabriss oder ein kompletter Abriss. Der Siegerentwurf sieht einen Abriss vor, der Büroturm wird durch vier neugeordnete Türme ersetzt. Der Wohnturm bleibt weiterhin mit Abstand das höchste Gebäude Mannheims.

"Die Höhenstaffelung der Gebäude sorgt für ein überzeugendes städtebauliches Gesamtbild", sagte Klaus Ellinger, Leiter der Stadtplanung. Auch Aldinger bezeichnet die Verknüpfung des alten mit den künftigen Collini-Gebäuden als geglückt. "In den Endsechzigern wollten die Bürger hoch hinaus, das drückte sich auch in einer aufstrebenden Architektur aus", erläuterte er. Der Siegerentwurf habe dies bei der baulichen Nachverdichtung berücksichtigt und präsentiere ein Gesamtensemble, das einen wertvollen Beitrag zu Städtebau und Architektur leiste.

"Die dynamisch geformten Baukörper weisen eine hohe Freiraumqualität auf. Der Stadtraum öffnet sich zum Fluss und bietet vielfältige Angebote für einen Aufenthalt", so der Freie Architekt aus Stuttgart, der seit 2016 Vorsitzender des Gestaltungsbeirats der Stadt ist. Sowohl der Umgang mit dem Büroturm als auch die zum Neckar hin aufgelockerte Bebauung verliehen dem Preisträgerentwurf ein Alleinstellungsmerkmal, betonte der Architekt.

Sind die Verträge unter Dach und Fach, kann aus den Plänen bis Mitte 2020 Realität werden. Das im Büroturm untergebrachte Technische Rathaus soll Anfang 2021 in den Neubau im Glücksteinquartier umziehen. Peter Kurz wies darauf hin, dass der bisherige Verwaltungstrakt nicht von der Stadt, sondern von der Neuen Heimat, dem damaligen Bau- und Wohnungsunternehmen des Deutschen Gewerkschaftsbunds, gebaut wurde. "Die Stadt hat es gemietet und später dann günstig gekauft", erklärte der OB. Erst danach habe sich herausgestellt, dass der Bau viele Mängel aufwies.

Der marode Büroturm ist seit Dezember 2012 eingerüstet. Die Stadt hat sich deshalb dafür entschieden, das Technische Rathaus neu zu bauen und das Collini-Areal zu verkaufen.