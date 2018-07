Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Essen, Trinken, Musik, Geselligkeit - auf den ersten Blick ist es ein ganz normales Betriebssommerfest. Doch die Menschen, die in der Arbeitstherapeutischen Werkstätte Mannheim gGmbH (ATW) tätig sind, können aufgrund von schweren psychischen Erkrankungen aktuell nicht am allgemeinen Arbeitsmarkt teilnehmen.

Ihre Arbeitsplätze befinden sich entweder direkt auf dem großen Werkstattgelände im Mannheimer Stadtteil Neckarau, oder sie sind über die ATW an einem Außenarbeitsplatz beschäftigt. Seit 60 Jahren kümmert sich die ATW um die Betroffenen.

Die Arbeitstherapeutische Werkstätte wurde 1958 im Rahmen der offenen Fürsorge in Trägerschaft der Stadt Mannheim gegründet und ist seit 1982 als Werkstatt für Behinderte nach dem Schwerbehindertengesetz anerkannt. 1992 wurde sie in eine gemeinnützige GmbH umgewandelt. Hauptgesellschafter ist die Stadt Mannheim mit 50 Prozent. Die restlichen 50 Prozent teilen sich AWO, Caritas, Diakonisches Werk und Gemeindediakonie Mannheim zu gleichen Teilen. hwz

"Stets mit dem Ziel, die Menschen am Arbeitsleben teilhaben zu lassen, und sie wieder für den allgemeinen Arbeitsmarkt zu qualifizieren", sagt Felix Keller. Letzteres gelingt nach Auskunft des ATW-Geschäftsführers häufig nicht im ersten Anlauf.

Menschen, die unter Angststörungen, Psychosen oder Zwängen leiden und oftmals eine Doppeldiagnose erhalten haben, sind nur eingeschränkt belastbar. Als soziales Unternehmen und anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen hat es sich die ATW daher zur Aufgabe gemacht, jeden Betroffenen nach seinen Möglichkeiten zu fordern und zu fördern und nach seinen Möglichkeiten einzusetzen.

"Brüche im Berufsleben wie der Verlust des Arbeitsplatzes, das nicht beendete Studium oder die Ausbildung, häufig einhergehend mit sozialer Isolation, haben diese Menschen oft genug erlebt", beschreibt Monika Bergmann von der Pädagogischen Leitung/Sozialdienst die Ausgangssituation.

Bestätigt ein Facharzt die entsprechende Schwere der psychischen Erkrankung, entscheidet der Betroffene im sogenannten Eingangsverfahren gemeinsam mit dem Sozialdienst darüber, ob die ATW grundsätzlich für ihn in Frage kommt. Innerhalb von drei Monaten kann er die Werkstatt kennenlernen. "Wir knüpfen gezielt an die Fähigkeiten und Kompetenzen jedes einzelnen an und besprechen, wie es weitergehen kann", sagt Werkstattleiter Andreas Bolz.

Wer sich anschließend für die ATW entscheidet, nimmt zunächst für die maximale Dauer von zwei Jahren am Berufsbildungsbereich teil, um sich in verschiedenen Arbeitsbereichen wie Garten und Instandhaltung, Logistik, Digitalisierung, EDV, Büro oder Hauswirtschaft zu qualifizieren, bestehende Kenntnisse aufzufrischen oder neue zu erwerben.

Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit sollen verbessert, soziale Kompetenzen durch begleitende Aktivitäten wie Sport- und Bewegungsangebote, Musikprojekte oder Bewerbungstraining gefördert werden, um die Teilnehmer auf die Wiedereingliederung ins allgemeine Arbeitsleben oder eine weiterführende berufliche Maßnahme vorzubereiten.

Wer aufgrund seiner Beeinträchtigung diesen Schritt nach zwei Jahren nicht schafft, kann nach Kostenzusage durch die Stadt innerhalb der ATW einen der 242 zur Verfügung stehenden Plätze im Arbeitsbereich in Anspruch nehmen.

"Es ist wichtig, den Menschen auch nach Beendigung des Berufsbildungsbereichs eine Perspektive zu bieten", so Bolz. Entweder innerhalb der ATW mit ihren verschiedenen Arbeitsbereichen oder - begleitet von einem Jobcoach - an einem ausgelagerten Arbeitsplatz in einem Betrieb des ersten Arbeitsmarkts.

Aktuell stellt Kommissionierung und Verpackung für Auftraggeber mit Abstand das größte Betätigungsfeld dar. Bewusst suchen Geschäftsführung und Werkstattleitung jedoch auch nach neuen, gern auch komplexeren Aufträgen, beispielsweise im Bereich der Elektromontage.

"Aus Arbeitgebersicht mag unsere Klientel schwierig im Umgang sein. Doch im geschützten Werkstattbereich oder an einem eng mit dem Betrieb abgestimmten Außenarbeitsplatz sind die Menschen leistungsfähig", betont Felix Keller. Auch wenn heute weitaus offener mit dem Thema psychischer Erkrankungen umgegangen werde, so müsse doch Lobbyarbeit geleistet werden, um Verständnis für diesen Personenkreis aufzubauen.

"Vielfalt ist unsere Stärke", mit diesem Motto werben die ATW daher sowohl bei den Betroffenen als auch bei ihren Auftrag- und den kooperierenden Arbeitgebern. "Es lohnt sich für alle Seiten, sich auf die Werkstatt einzulassen", sagt Andreas Bolz voller Überzeugung.

Info: www.atwmannheim.de