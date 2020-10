Von Olivia Kaiser

Mannheim. Es waren Nachbarn, Klassenkameraden, Bekannte und Vertrauenspersonen wie der Hausarzt oder die Besitzerin des Tante-Emma-Ladens gegenüber – am 22. und 23 Oktober 1940 wurden 2000 Menschen aus Mannheim ins Lager Gurs deportiert. Die Deportation geschah am helllichten Tag in aller Öffentlichkeit, ohne dass es zu nennenswerten lokalen Protesten oder gar Widerständen in der Bevölkerung kam. Das Verbrechen basierte auf jenem Geist des Antisemitismus, der auch in Mannheim tiefe Wurzeln hatte.

Der Judenhass begann 1933 jedoch nicht wie aus heiterem Himmel, sondern bereits viel früher. Karen Strobel, verantwortlich für das NS-Dokumentationszentrum des Marchivums, und die Historikerin Brigitte Zwerger haben zu diesem Thema eine Studie mit zahlreichen Abbildungen im Internet veröffentlicht. "Ein Mord im Jahr 1922 und die frühe völkische Bewegung in Mannheim" enthält Betrachtungen und Quellenstudien. Roter Faden ist der Mord an dem jüdischen Kaufmann Sina Aronsfrau, der am 22. mai 1922 in seinem Ladengeschäft in H1 am Marktplatz erschossen wurde.

Schon bald kam der Verdacht auf, der Mord mitten in den Quadraten sei von der radikalen antisemitisch-völkischen Organisation "Consul" verübt worden. Ausgehend von dieser Tat, untersucht die Studie die frühe völkische Bewegung in Mannheim. Ihr erster Fokus liegt auf den 1890er-Jahren, als in Mannheim die Redaktion einer antisemitischen Zeitung ihren Sitz nahm und erstmals zu einem öffentlichen Boykott gegenüber jüdisch geführten Geschäften aufrief.

Die weitere Entwicklung bis in die frühen Jahre der Weimarer Republik sind durch eine Reihe von antisemitischen Ereignissen und immer dichteren Strukturen innerhalb der völkischen Bewegung gekennzeichnet. Karen Strobel und Brigitte Zwerger benennen in ihrer Studie Beteiligte und Vereinigungen, die in Mannheim in jenen Jahren aktiv waren, bevor die Nazis die Macht an sich rissen.

Dabei zeigt sich, dass viele radikalisierte Aktivisten aus dem gehobenen Bürgertum stammten und darunter viele Jugendliche und junge Erwachsene zu finden sind, die nach 1933 Karriere machten. Einen vorläufigen Höhepunkt ihrer Aktivitäten bildete das Jahr 1922, als eine Reihe von antisemitischen Vorfällen und Sprengstoffanschlägen die Stadt erschütterten. Die Autorinnen haben in ihrer Studie Belege dafür gesammelt, das auch der Mord an Sina Aronsohn antisemitische Motive hatte. "Als Täter gelten zwei junge Männer, fast noch Schüler", erklärt Karen Strobel und relativiert: "Zumindest haben sie den Mord gestanden." Einer von ihnen habe vier Wochen als Lehrling bei dem jüdischen Kaufmann gearbeitet, sei jedoch wegen Unzuverlässigkeit entlassen worden. "Sie behaupteten, sie hätten den Kaufmann ausrauben wollen", so Strobel. Allerdings wurde am Tatort nichts gestohlen.

Dass Rassismus das Mordmotiv gewesen sein könnte, wurde in der Bevölkerung größtenteils ausgeblendet. Das verhielt sich auch bei dem Sprengstoffattentat auf einen Heidelberger Lehrer so, weiß Strobel. Es ist eine traurige Parallele zu den NSU-Morden, bei denen ebenfalls sehr lange das rassistische Motiv verdrängt wurde.

Eigentlich wollten die Historikerinnen die völkische Bewegung bis 1933 untersuchen, die Spurensuche endet aber 1923. Der Grund: Aus den ursprünglich geplanten 20 waren mittlerweile rund 200 Seiten geworden. Für eine Darstellung des folgenden Jahrzehnts, die vielleicht auch den geringen Widerstand erklärt, mit denen gerade bürgerliche Kreise den Untergang der Republik und die Verfolgung ihrer Nachbarn hinnahmen, wird man von einer ähnlichen Größenordnung ausgehen müssen.

Info: www.marchivum.de/de/information/services/downloads