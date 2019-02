Von Peter Wiest

Mannheim. Es war ihr "erstes richtiges Konzert seit eineinhalb Jahren", wie es Sänger Henning May ausdrückte. Klar, dass die Jungs von AnnenMayKantereit da schon ein bisschen nervös waren - sind sie doch schließlich seitdem zu echten Superstars geworden. Dass sie dabei ansonsten trotzdem ziemlich normal geblieben sind, bewiesen sie allein schon dadurch, dass sie bereits zwei Tage vor dem Auftritt in der Alten Feuerwache nach Mannheim kamen - und dann abends durch Heidelberg zogen und in einer Kneipe im Stadtteil Bergheim versackten. Ob sie danach vielleicht sogar noch irgendwo Pflanzen rauchten, wie Henning May in "Ich geh heut nicht mehr tanzen" vom neuen Album "Schlagschatten" bekennend singt - wer weiß?

Aber auch wenn sich die junge Band im dem einen oder anderen Song solch rauchbaren Pflanzen widmet - hauptsächlich geht es bei AnnenMayKantereit um die Liebe. Und das in all ihren Facetten - sehr oft verbunden mit Wehmut, Schmerz, Abschied, Trennung und trüben Gedanken. Die persönlichen Texte sind es, die die Songs der Gruppe unverwechselbar machen - im Verbund mit der rauchigen Stimme Henning Mays. Auch musikalisch setzt die Band individualistische Akzente. Ein Schlagzeuger, der monoton den Takt hält und dann plötzlich lostrommelt wie verrückt. Gitarren, die als solche manchmal nicht zu erkennen sind - einfach klirrend und flirrend. Und dann der Wechselbass: simple, aber eingängige Läufe für Kopf und Bauch.

Schon erstaunlich, wie es eine Band schafft, zwei Stunden lang fast nur Liebeslieder zu singen - und dabei für so eine irre Stimmung sorgt", stellt einer der überwiegend jungen Konzertbesucher fest. und genau so ist es. Man kann sich dem einfach nicht entziehen. "So was kriegst du aus dem Herzen nie mehr raus", wie es sinnig in "Sieben Jahre", heißt, einem der zahlreichen dem Trennungsschmerz gewidmeten Songs.

Natürlich gibt es nicht nur melancholische Momente beim Auftakt-Konzert zur neuen Tour, bei der die Gruppe in den kommenden Wochen überwiegend in weitaus größeren Sälen als der Alten Feuerwache auftreten wird. Die Frankfurter Festhalle und die Stuttgarter Porsche-Arena sind bereits praktisch ausverkauft. In Mannheim ist gleich am Anfang der aktuelle Hit "Marie" zu hören - das Publikum singt vielstimmig mit. Von da an gibt’s kein Halten mehr - weder im Publikum noch auf der Bühne. Im Parforceritt geht es durch alte und neue Songs: Von "Alle Fragen" über "Schon krass" bis zu den Mitsing-Knüllern "Pocahontas" oder "21, 22, 23". Nein, dass sich Henning May "hinter klugen Sätzen versteckt", wie der Text im gleichnamigen Song lautet, kann man wirklich nicht sagen. Er und seine Bandkollegen lassen stattdessen alles raus, was sie haben.

So nimmt denn alles seinen Lauf, wie es in "Marie" zutreffend heißt - und alle sind hin und weg. Um so mehr, als die Band dann zur ersten Zugabe mitten im Publikum erscheint und dort sogar noch ein brandneues Lied anstimmt, das es noch auf keinem Album gibt - mit der Textzeile "Ich will ein Meer zwischen mir und meiner Vergangenheit" - gewissermaßen auf zu neuen Ufern. Alles tanzt hinein in eine Nacht, die nach einem solch mitreißenden Konzert noch lange nicht zu Ende sein muss. Wie war das noch im Titelsong zum neuen Album? "Schlagschatten fallen, die Sonne ist rot - ich glaub‘, das kleine Glück ist groß".