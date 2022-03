Nur noch das Gerippe ist vom Schmetterlingshaus übrig: An seiner Stelle entsteht im Luisenpark das neue Südamerikahaus, in dem die Schmetterlinge, Tiere aus dem Pflanzenschauhaus und eine neue Affenart untergebracht werden. Foto: Gerold

Von Volker Endres

Mannheim. Im Zuge der Neugestaltung für die Bundesgartenschau im kommenden Jahr erhält der Luisenpark gleich einen ganzen Kontinent. Das ans Pflanzenschauhaus angebaute Schmetterlingshaus wird um rund ein Drittel erweitert und zum Südamerikahaus. Natürlich wird es nicht ganz so groß wie der Kontinent, aber immerhin eine kleine Amazonaslandschaft auf rund 600 Quadratmetern. Das Projekt gehört zu "Neuen Parkmitte".

Aktuell ist noch viel Fantasie nötig, um sich vorzustellen, wie sich hier in knapp einem Jahr nicht nur die bunte Schmetterlingsvielfalt, sondern auch Affen, Leguane und die aus dem Pflanzenschauhaus-Foyer bekannte Kaiman-Dame tummeln. Zu nackt das Stahlgerippe mit der unverwechselbaren Architektur, zu viel Erdaushub und Elektroinstallationsmaterial. "Wir bringen Tiere zusammen, die bislang im Pflanzenschauhaus verteilt waren", erklärt Parkchef Joachim Költzsch.

Ein Gewinn für alle Seiten: Für die Tiere, die mehr Platz bekommen, für die Energieeffizienz im Gebäude, "denn wir mussten bislang für die Tiere deutlich mehr heizen, als es die Pflanzen benötigt hätten", so Költzsch, und natürlich für die Parkbesucher, die eine neue Attraktion erhalten. "Wir können damit das Zusammenspiel am Amazonas im Kleinen erleben", sagt Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell als Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtparks.

Verbindendes Element ist dabei die bunte Vielfalt der Schmetterlinge, die sich nahezu im gesamten Gebäude frei bewegen können. 200 Arten sollen es werden. Dafür sind die "Perückenträger" nicht mehr dabei. "Die Lisztäffchen waren nur noch eine Männchen-Wohngemeinschaft", erklärt Christiane Krämer, die zoologische Leiterin des Luisenparks. Aus Gesichtspunkten der Nachzucht keine guten Voraussetzungen. Die Tiere wurden mittlerweile in gute Hände abgegeben. Die Nachfolger sind hingegen noch nicht bekannt. "Für das neue Affengehege befinden wir uns noch in Abstimmung über die neuen Bewohner", so Krämer. Fest steht immerhin, dass eine neue Krallenaffenart im Luisenpark heimisch wird. Das große Ziel ist indes klar: "Wir erhoffen uns einen echten Dschungelcharakter." Ein Dschungel mit geregelter Wegeführung natürlich.

Aktuell ist das ehemalige Schmetterlingshaus bis auf das Gerippe demontiert. Nun werden die Leitungen für den sogenannten Backstage-Bereich, also die Räume im Hintergrund der Tiergehege, gelegt und anschließend die Bodenplatte gegossen. Der Innenausbau des Besucherbereichs und der Tiergehege soll im Wesentlichen im kommenden Jahr erfolgen, informiert Projektleiter Malte Specht vom Generalunternehmer Rabensteiner, der mit den Arbeiten am Pflanzenschauhaus beauftragt ist. Vermutlich schon im Sommer soll der neue Südamerikabereich überdacht werden. "Im Winter können dann die Tiere einziehen", erklärt er die Zeitplanung.

"Die Kosten für den neuen Bauabschnitt liegen aktuell bei rund 2,5 Millionen Euro", bilanziert Költzsch. Einen wesentlichen Teil davon tragen mit rund 400.000 Euro die Freunde des Luisenparks. Dem Förderverein galt daher sein besonderer Dank. Ohne diesen Grundstock wäre die Maßnahme nicht möglich gewesen." Der Parkchef hofft auf weitere Unterstützer. So könnten Unternehmen mit Arbeitsschwerpunkt Südamerika Patenschaften für einzelne Bereiche übernehmen, schlägt er vor. Möglichkeiten dafür gebe es viele – vom trockenen Kakteenhaus über Felsformationen hin zu tropisch dominierten Bereichen – eben der ganzen Vielfalt eines Kontinents, dessen biologische Klammer den neuen Parkbereich umgeben soll.

Dabei sollen aber nicht alle Tiere aus dem bisherigen Pflanzenschauhaus entfernt werden, stellt Költzsch klar: "Die Terrarien bleiben weiter an Ort und Stelle." Mit einer Ausnahme: Die Boa constrictor zieht ebenfalls in den Amazonasbereich um. Aus rein praktischen Gründen: "Der bisherige Bereich ist mittlerweile zu klein."