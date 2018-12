Von Sara Wess

Mannheim. Max Gruber alias Drangsal ist niemand, der andere für sich arbeiten lässt. Er selbst ist es, der vor Konzertbeginn lose Kabel auf dem Bühnenboden festklebt, Setlists und Wasserflaschen verteilt und letzte Fragen an seine Band in tiefem Pfälzisch durch den Raum wirft. Die meisten Konzerte seiner "Zores"-Tour hat Gruber bereits gespielt. Das Konzert in der Alten Feuerwache ist das drittletzte, bevor die Tour im Frühjahr 2019 in Verlängerung geht. Für Gruber, der in Herxheim bei Landau in der Pfalz aufwuchs, ein kurzer Heimatbesuch.

Die Bühne betritt der 25-Jährige, der mittlerweile in Berlin lebt, an diesem Abend im blau-roten Jogginganzug, der Jacke wird er sich nach wenigen Songs entledigen, das dann verbleibende Feinripp-Unterhemd kurz vor Ende des Auftritts zerreißen. Erst mit dem ersten Akkord komme die Anspannung, hatte Gruber in einem Interview im Sommer verraten. Vor der Bühne ist davon jedoch nichts zu spüren. Textsicher bewegen die jungen und alten Fans ihre Lippen zu "Jedem das Meine", einer sarkastischen Selbstüberschätzung vertont auf Post-Punk- und New-Wave-Sounds.

Musikalisch zählt Drangsal die Künstler Depeche Mode, The Smiths und Tool zu seinen Inspirationen, beim Vergleich mit Farin Urlaub von den Ärzten schüttelt er allerdings nur den Kopf. Zores, das ist das süddeutsche Wort für Ärger, jähzornige Menschen oder eine Gruppe Asozialer, von denen man sich fernhalten wolle, erklärt Max Gruber.

Die nächsten Songs, "Will ich nur dich" und "Do the Dominance", stammen vom 2016 erschienenen Debütalbum "Harieschaim" (in Anlehnung an die erste urkundliche Erwähnung der Heimatstadt) und klingen nach Achtziger-Jahren, überdrehten Synthesizern und ausgeklügelten Gitarren-Riffs.

Nach "Sirenen" beginnt Drangsal direkt mit dem nächsten Song, hält nach wenigen Versen jedoch plötzlich inne. "Sam, es wär’ sau geil, wenn du mitspielen würdest", richtet er sich im pfälzischen Dialekt an Bassist Sam Segarra. Dieser bemüht sich währenddessen, eine herausgesprungene Saite seines Instruments wieder in Position zu bringen. Gruber wartet kurz, dann verkündet er ungeduldig: "Ich spiel ‚Magst du mich?’ jetzt allein, mir dauert das zu lange" und verlangt nach der Akustik-Gitarre seines Gitarristen Oliver Heinrich.

Gruber inszeniert sich gern. Seine Texte sind nicht immer zu verstehen, er singt über Sehnsucht, die Liebe und Zorn. "Ich werde oft gefragt, wovon meine Songs handeln", verkündet der Musiker in einer kurzen Pause, und fährt dann, ohne die Frage zu beantworten, fort: "Dieser Song ist für meine Mama, das ist ihr Lieblingslied und heißt: ‚Laufen lernen’." Er lächelt, und irgendwo im Raum lächelt seine Mutter zurück.

Mit einem Augenzwinkern verabschiedet sich der Musiker von der Bühne: "Ihr wisst ja, wie das läuft. Das ist jetzt der letzte Song vor dem eigentlichen nächsten Song." Zur Zugabe sind sie dann alle wieder da: Sänger und Gitarrist Max Gruber, Bassist Sam Segarra, Gitarrist Oliver Heinrich und Schlagzeuger Christoph Kuhn, der jedes Konzert im Trikot des 1. FC Kaiserslautern bestreitet.

Zum Abschluss spielt die Band "Eine Geschichte", "Turmbau zu Babel" und "Allan Align", dann kommt der wirklich letzte Song: "1000 und eine Nacht" von Klaus Lage. Dabei zerreißt Sänger Drangsal sein Unterhemd, wirft es mit den Worten "das darfst du niemals waschen" in die Menge. Am Ende wendet er sich über das Mikrofon erneut an seine Mutter: "Mama, es wäre super, wenn du mir ein paar neue Unterhemden kaufen könntest."