Mannheim. (ven) Eine Heimat für Hobbykünstler, Profimusiker, Köche und viele andere kreative mehr – das ist die "My Talents Community GmbH". Gemeinsam haben Christian Scherer und Michael Wiskandt die Internetplattform im vergangenen Jahr gegründet und seither Talente aus vielen verschiedenen Bereichen gesammelt, die sich und ihre Arbeit auf dem Portal präsentieren können. In Zeichen von Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren können Musiker jedoch keine Konzerte, Yogalehrer keine Kurse geben. Deshalb gibt es jetzt ein Online-Kursprogramm "myTalents Live".

Das funktioniere auch in Zeiten von Covid-19, sagt Geschäftsführer Christian Scherer. Unter dem Hashtag #bleibMAkreativ gibt es in jeder Woche ein abwechslungsreiches Programm aus Kunstkursen, Sportprogrammen Meditation oder auch Workshops für Kinder. "Wir haben das Ziel, die Situation der Menschen zu Hause durch digitale, kreative und interaktive Angebote zu verbessern", so Scherer.

Eine Stunde konzentrierte Kampfkunstübungen mit Taekwondo-Trainer Björn, eine Talkrunde für Paare und Familien oder auch eine Einladung zum digitalen Kaffee-Tasting . Die Angebote sind so vielfältig, wie die Region oder eben die Plattform selbst, zu der Scherer als Hobbymusiker die Idee hatte. Es sei nicht leicht gewesen, Auftritte für seine akustische Rock- und Pop-Band zu bekommen, erinnerte er sich und ersann dafür seine Plattform. Über die werden normalerweise Veranstaltungen, Künstler oder auch besondere Erlebnisse in den Kategorien Essen & Trinken, Kunst & Kreatives, Natur & Draußen sowie Körper & Geist gebucht.

Über 100 Angebote aus weiten Teilen der Metropolregion Rhein-Neckar haben Scherer und sein Mitstreiter seit Oktober 2019 schon aufsummiert. Einige davon bieten ihre Kurse mittlerweile online an. "In der Regel kostenfrei", sagt Scherer. Ausnahmen bilden etwa das Kaffee-Tasting, für das die Teilnehmer sich vorab das Probierpaket für zu Hause kaufen müssen, um dann vor dem Bildschirm auf die Feinheiten unterschiedlicher Röstungen und Zubereitungen unterwiesen zu werden. "Am Ende des Kurses steht es jedem Teilnehmer frei, einen Solidaritätsbeitrag für die Talente und die gesamte Kampagne zu spenden", erzählt Scherer. Ein Angebot, das sei Beginn der Kampagne Ende Februar gut angenommen werde. "Denn es geht uns nicht um den Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung. "Bei My Talents geht es um gemeinsame Erlebnisse", sagt Scherer. Erlebnisse, wie sie derzeit eben vor allem online stattfinden müssen.

Info: Das aktuelle Kursprogramm gibt es unter www.myTalents.com. Die Spendenkampagne für Künstler und Talente ist unter www.gofundme.com/mytalents-soli-fr-die-talente-community zu Hause.