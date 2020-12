Von Alexander Albrecht

Mannheim. Als erste Stadt in Baden-Württemberg verhängt die Stadt Mannheim eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Diese gilt ab diesem Freitag zwischen 21 und 5 Uhr morgens und endet am 13. Dezember. Damit reagiert die Stadt auf die anhaltend hohen Sieben-Tage-Inzidenzwerte, also die Summe der Neuinfektionen umgerechnet auf 100.000 Einwohner, und eine drohende Überlastung des örtlichen Gesundheitssystems. Diese Werte liegen in Mannheim seit längerer Zeit bei über 200.

Oberbürgermeister Peter Kurz hat Hinweise erhalten, dass das Land auch an anderen Orten ähnliche Beschränkungen anordnen will. In Mannheim werden zudem der Schulsport sowie sämtliche Veranstaltungen mit Ausnahme von Gottesdiensten oder Gerichtsverhandlungen untersagt.

Besucher von Pflegeheimen müssen sich entweder vor Ort testen lassen oder, wenn das nicht möglich ist, einen aktuellen Antigen-Schnelltest vorlegen sowie eine FFP2-Maske tragen.

Update: Donnerstag, 3. Dezember 2020, 13.45 Uhr