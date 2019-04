Stuttgart/Mannheim. (RNZ/rl) Wegen Arbeiten an der Autobahnbrücke der Autobahn A 656 bei Mannheim-Friedrichsfeld muss am Samstag, 9. Dezember, zwischen 1.30 und 21.30 Uhr erneut der Streckenabschnitt zwischen Ladenburg und Heidelberg/Mannheim sowie in Gegenrichtung gesperrt werden. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Es kommt daher zu folgenden Änderungen im

Stuttgart/Mannheim. (RNZ/rl) Wegen Arbeiten an der Autobahnbrücke der Autobahn A 656 bei Mannheim-Friedrichsfeld muss am Samstag, 9. Dezember, zwischen 1.30 und 21.30 Uhr erneut der Streckenabschnitt zwischen Ladenburg und Heidelberg/Mannheim sowie in Gegenrichtung gesperrt werden. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Es kommt daher zu folgenden Änderungen im Zugverkehr:

Fernverkehr: Mehrere EC- und IC-Züge werden im Abschnitt Frankfurt-Heidelberg umgeleitet und verspäten sich um bis zu 20 Minuten. Die planmäßigen Zwischenhalte entfallen.

Regionalverkehr: Ladenburg-Heidelberg/Mannheim

> Die Züge der Linie RB 68 (Frankfurt-Heidelberg) werden ab Ladenburg jeweils durch Busse nach Heidelberg (über Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen) und Mannheim (Direktfahrt) ersetzt.

> Die Züge der Linie RB 60 (Bensheim-Mannheim) werden ab Ladenburg jeweils durch Busse bis Mannheim ersetzt, die unterwegs nur in Mannheim-Seckenheim halten.

> Die Linie RB 44 Mainz–Mannheim–Neu-Edingen/Friedrichsfeld verkehren nur verkürzt zwischen Mainz-Mannheim. Der Abschnitt Mannheim-Neu-Edingen/Friedrichsfeld entfällt.

Bushaltestellen des Ersatzverkehrs: Die Busse halten auf dem Mannheimer Bahnhofsvorplatz, Steig E, in Mannheim-Seckenheim an der RNV-Haltestelle Hochstätt, in Heidelberg auf dem Bahnhofsvorplatz Haltestelle 2 an der "Touristinfo", in Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen am S-Bahn-Haltepunkt Brücke und in Ladenburg auf dem Bahnhofsvorplatz.

Folgende Stationen werden von den Bussen nicht angefahren:

Neu-Edingen/Friedrichsfeld: Reisende nutzen die örtlichen Buslinien der RNV mit Anschluss an die S-Bahn an der Station Mannheim-Friedrichsfeld Süd.

Linie 46, nächste Haltestelle Lilienstraße

Linie 43, nächste Haltestelle Ahornstraße

Mannheim ARENA/Maimarkt: Reisende nutzen auch hier die S-Bahn im Anschluss an die vom Schienenersatzverkehr bedienten Haltestellen Mannheim-Seckenheim oder Mannheim Hauptbahnhof.

Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen nicht möglich.

Info: Die Fahrplanänderungen gibt es unter www.deutschebahn.com/bauinfos und www.bahn.de/reiseauskunft. Der persönliche Fahrplan für die Bauzeiten steht im Internet unter www.bahn.de/persoenlicherfahrplan zur Verfügung. Informationen gibt es auch beim Kundendialog DB Regio RheinNeckar unter der 0621-830-1200 (jeweils montags bis donnerstags, 7 bis 18 Uhr, freitags bis 16 Uhr) und unter der Service-Nummer der Bahn 0180/599-66-33 (20 ct/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf) sowie im SWR-Text auf den Tafeln 528 und 529.

[-] Weniger anzeigen