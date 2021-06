A6 bei Mannheim. (pol/rl) Am Sonntagnachmittag prallte gegen 16.30 Uhr ein Mazda CX-3 frontal auf die Anpralldämpfer am Autobahnkreuz Mannheim. Das teilte die Polizei mit. Die 67-jährige Fahrerin war auf der Autobahn A6 in Richtung Süden unterwegs, als sie aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihren Wagen verlor.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Mazda stark deformiert und die Fahrerin so schwer verletzt, dass die Feuerwehr das Fahrzeug aufschneiden musste, um sie zu bergen. Anschließend wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und ihr Fahrzeug abgeschleppt.

An dem Fahrzeug und dem Anpralldämpfer entstand rund 23.000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme wurden beide Abbiegespuren in Richtung Mannheim gesperrt. Wegen der geringen Verkehrsdichte kam es dabei jedoch zu keinem größeren Stau. Um 18.15 Uhr wurden alle Fahrbahnen wieder freigegeben.