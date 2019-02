Balzfeld. (pol/mare) Auf der Autobahn A6 in Höhe Balzfeld hat sich am Freitagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, gibt es derzeit deswegen in Richtung Mannheim acht Kilometer Stau.

Ersten Informationen zufolge sind ein Lastwagen und drei Autos in den Crash verwickelt. Es soll dabei ein Mensch leicht verletzt worden sein. Weiteres ist noch nicht bekannt.