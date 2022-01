Von Harald Berlinghof

Mannheim/Hockenheim. Mit hohen Haftstrafen ist vor dem Mannheimer Landgericht im Prozess um eine fast tödliche Auseinandersetzung in einem Tattoostudio in Hockenheim ein vorläufiger Schlusspunkt gezogen worden (die RNZ berichtete). Die Erste Große Strafkammer verurteilte den Haupttäter wegen Anstiftung zur versuchten räuberischen Erpressung, gefährlichen Körperverletzung und Bestechung sowie Drogenhandels zu neun Jahren Gefängnis. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Das Mitglied einer Rockergruppe verbüßte bereits eine andere Strafe im Gefängnis, als er seine "Leute" zu dem brutalen Überfall am 7. Dezember 2020 ermutigte. Die Gruppe erhielt den Auftrag, seinen Kompagnon in dem Tattoostudio mit Gewalt dazu zu zwingen, ihm den Betrieb schriftlich zu übereignen. Unter dem Vorwand, sich tätowieren lassen zu wollen, lockte einer von ihnen den Mann in den Laden. Dort warteten bereits mehrere Maskierte auf ihn, die von einer mitangeklagten Angestellten hereingelassen worden waren.

Die Angreifer traktierten den Studiobetreiber mit Schlägen und Tritten. Obwohl er sich schon Prellungen und Kopfverletzungen zugezogen hatte, wehrte sich das Opfer gegen die Attacke. Dabei stach ihm ein Angeklagter ins linke Schulterblatt. Der Stich verletzte die Lunge und hätte ohne medizinische Behandlung zum Tod geführt. Während die Angestellte mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe auf freiem Fuß bleibt, müssen neben dem Strippenzieher auch die weiteren vier Angeklagten für lange Zeit in Haft. Der Hauptangreifer erhielt wegen versuchter schwerer räuberischen Erpressung und gefährlicher Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren. Die drei anderen Angeklagten schickte das Landgericht für zwei Mal viereinhalb Jahre und einmal sechseinhalb Jahre ins Gefängnis.

Freitagmorgen: Rund um das Landgericht ist die Szenerie in Blaulicht getaucht. Die Sicherheitsmaßnahmen sind notwendig, weil ein Zeuge bei einem früheren Verhandlungstermin "angedeutet" hatte, was im Landgericht so alles passieren könnte. Und so kann der Saal 1 nur nach Passieren einer Metalldetektorschleuse und nach einer Leibesvisitation betreten werden. Anwesend sind sechs der Angeklagten, einer fehlt krankheitsbedingt. Bei den sechs Beschuldigten handelt es sich um fünf Männer und eine Frau, die dem Rockermilieu zugerechnet werden. Die männlichen Angeklagten befinden sich seit neun Monaten in Untersuchungshaft und werden in Fußfesseln vorgeführt. Die einzige Frau unter den Angeklagten ist auf freiem Fuß.

Die Staatsanwaltschaft und der Nebenkläger fordern in ihren Plädoyers hohe Freiheitsstrafen, die zwischen fünf Jahren und drei Monaten sowie neun Jahren und sechs Monaten liegen. Rechtsanwältin Brandt und Rechtsanwalt Stirnweiss fordern für ihren Mandanten dagegen einen Freispruch, weil sie von der Argumentation der Staatsanwaltschaft nicht überzeugt sind. Brandt etwa argumentiert mit Einkäufen in einem Heidelberger Einkaufsmarkt zur Tatzeit, ihr Mandant habe ein Alibi. Doch dem nicht viel Beweiskraft zugebilligt. Außerdem, so die Verteidiger, sei das Opfer kein unbeschriebenes Blatt. Man sei sich sicher, dass er in dem Studio Geld "auf die Seite geschafft" habe.

Ein Chat per Smartphone legt nach Ansicht der Anklage nahe, dass sich die Beschuldigten im Tattoostudio verabredet hatten, um das spätere Opfer zur Rede zu stellen. Angeblich habe man das Opfer zwingen wollen, seine Anteile an dem Studio abzugeben. Dabei war es zu der gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Wer den Messerstich geführt hat, bleibt unklar. Unbestritten ist allerdings die Stichverletzung. Außerdem soll das Opfer mit Eisenstangen geschlagen und zudem getreten worden sein.

Auch hier gibt es Widersprüche. Solche Schlagwerkzeuge waren nicht gefunden worden, und auch die Hämatome sowie die Schlagprellungen, die eine Zeugin am Oberkörper des Opfers gesehen haben will, waren im Krankenhaus weder dokumentiert noch erwähnt worden. In der Schwetzinger GRN-Klinik und in der Heidelberger Thorax-Klinik wurden die Wunden an Rücken und Kopf schließlich behandelt und schriftlich dokumentiert, nicht aber die Hämatome.

Die Ankläger erklären sich das damit, dass die Ärzte nur die schweren Verletzungen im Auge hatten, obwohl die Hämatome da waren. Die Verteidiger damit, dass es sie gar nicht gab und eine Erfindung des Opfers sind.

Mit dem Urteil vom Freitag ist die Angelegenheit für Marc Jüdt, Rechtsanwalt des Hauptangeklagten, aber noch nicht erledigt. Er werde, wie auch die übrigen Verteidiger, Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen, betonte er gegenüber der RNZ. "Der Prozess war eine Simulation von Rechtsstaatlichkeit", ärgert sich der Jurist.

So habe sich die Kammer nach über vier Stunden Plädoyers gerade einmal für 40 Minuten zurückgezogen und dann schon ihre Entscheidung verkündet, bezweifelt er die Ernsthaftigkeit der Beratung. Das Gericht habe während des gesamten Verfahrens nie Zweifel daran aufkommen lassen, dass das Urteil bereits feststehe.

Mannheim/Hockenheim. (alb/hab) Mit hohen Haftstrafen ist am frühen Freitagabend vor dem Mannheimer Landgericht der Prozess um eine fast tödliche Auseinandersetzung in einem Tattoo-Studio in Hockenheim zu Ende gegangen. Die Erste Große Strafkammer verurteilte den Haupttäter wegen Anstiftung zur versuchten räuberischen Erpressung, gefährlichen Körperverletzung und Bestechung sowie Drogenhandels zu neun Jahren Gefängnis.

Das Mitglied einer Rockergruppe verbüßte bereits eine andere Strafe im Gefängnis, als er hinter Gittern seine "Leute" zu dem brutalen Überfall am 7. Dezember 2020 ermutigte. Die Gruppe erhielt den Auftrag, seinen Kompagnon in dem Tattoostudio mit Gewalt dazu zu zwingen, ihm den Betrieb schriftlich zu übereignen.

Unter dem Vorwand, sich tätowieren lassen zu wollen, lockte einer von ihnen den Mann in den Laden. Dort warteten bereits mehrere Maskierte auf ihn, die von einer mitangeklagten Angestellten hereingelassen worden waren. Die Angreifer traktierten den Studiobetreiber mit Schlägen und Tritten. Obwohl er sich schon zahlreiche Prellungen und Kopfverletzungen zugezogen hatte, wehrte sich das Opfer gegen die Attacke. Dabei stach ihm ein Angeklagter ins linke Schulterblatt. Der Stich verletzte die Lunge und hätte ohne medizinische Behandlung zum Tod geführt.

Während die Angestellte mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe auf freiem Fuß bleibt, müssen neben dem Strippenzieher auch die weiteren vier Angeklagten für lange Zeit in Haft. Der Hauptangreifer erhielt wegen versuchter schwerer räuberischen Erpressung und gefährlicher Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren. Die drei anderen Angeklagten schickte das Landgericht für zwei Mal viereinhalb Jahre und einmal sechseinhalb Jahre ins Gefängnis. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Hockenheim/Mannheim. "Die Verletzung war konkret lebensgefährlich", erklärte am Freitag die Sachverständige Ann-Katrin Kröll vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Mannheim. Dort müssen sich seit Anfang Oktober sechs Männer und eine Frau verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, im Dezember 2020 den Besitzer eines Tattoostudios in Hockenheim überfallen und mit einem Messer verletzt zu haben. Außerdem sollen sie ihn geschlagen und getreten sowie mit Schlagstöcken malträtiert haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Zumindest in einem Punkt war die Aussage der Sachverständigen vom Institut für Rechtsmedizin an der Universität Heidelberg eindeutig: "Ohne Behandlung hätte die Stichverletzung zum Tod geführt." Immerhin sei der linke Lungenflügel des Mannes bereits kollabiert gewesen, als er sich selbst nach der Tat zur Behandlung in der Schwetzinger GRN-Klinik angemeldet hatte.

Ob jedoch die Verletzungen zum vom Geschädigten angegebenen Tathergang passen könnten, wusste die Expertin nicht zu sagen. "Niemand hat ihn direkt nach der Tat in Augenschein genommen, und es wurden auch keine Fotos zur Dokumentation gemacht", bedauerte sie. So sei lediglich sicher, dass der Mann "mit einem Stichwerkzeug" im Bereich der linken Brust verletzt worden sei. Die sechs Männer hätten ihn überfallen, um ihm seine Beteiligung an dem Tattoostudio abzupressen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Über die Ursache eines gebrochenen Schulterblattes konnte die Sachverständige ebenso nur Vermutungen anstellen wie über den Grund für "eine sternförmige Wunde", die der Verletzte am Hinterkopf davongetragen hatte. Ein Schlagring komme dabei ebenso in Frage wie eine Glasflasche. "Wobei sich dann in der Regel Glassplitter in der Kopfhaut finden", aber auch danach wurde während der Notfallversorgung des Mannes nicht gesucht. Immerhin: Die Kopfverletzung sei "abstrakt lebensgefährlich", so der Fachausdruck. Das bedeutet, dass sie unter Umständen zum Tod hätte führen können, wobei das praktisch für jede gewaltsame Einwirkung auf den Schädel gelte. Das mutmaßliche Opfer hatte angegeben, von den sechs Männern mit allerlei Gegenständen geschlagen worden zu sein. Unter anderem seien dabei Eisenstangen zum Einsatz gekommen. Vor allem die linke Körperhälfte des ehemaligen Boxers wurde dabei betroffen. Aber weder davon noch von möglichen Verletzungen an den Händen, als er sich zur Wehr gesetzt habe, noch von Abschürfungen am Hinterkopf, als er in Folge eines Schlages zu Boden gegangen sei, böten die vorhandenen Unterlagen einen Anhaltspunkt, bedauerte die Expertin. "Es ist alles rein hypothetisch."

Nächster Verhandlungstermin ist der 19. November. Das Urteil soll am 29. November fallen.

Mannheim/Hockenheim. Am Mannheimer Landgericht hat am Mittwoch ein Prozess gegen eine Frau und sechs Männer aus der Rockerszene begonnen. Sie sollen den Besitzer eines Tattoostudios in Hockenheim gezwungen haben, sämtliche Rechte an dem Studio abzutreten. Der Frau und einem Angeklagten wird zudem vorgeworfen, mithilfe eines JVA-Beamten – der in einem gesonderten Prozess bereits im August zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt wurde – mit Drogen und Mobiltelefonen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim gehandelt zu haben. Der Prozessauftakt findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und mit hoher Polizeipräsenz statt. Mehrere Angeklagte werden mit Fußfesseln in den Verhandlungssaal geführt.

Laut Staatsanwaltschaft soll sich das Geschehen am 7. Dezember 2020 folgendermaßen zugetragen haben: Unter dem Vorwand, sich ein Tattoo stechen lassen zu wollen, lockte einer der Beschuldigten den Geschädigten, der auch als Nebenkläger auftritt, in das Studio, das er mit einem der Angeklagten betreibt. Dieser befand sich zum Tatzeitpunkt in Haft. Im Studio wartete bereits eine Gruppe teils maskierter Männer auf den Mann. Sie waren unter anderem mit Schlagstöcken bewaffnet. Die Angeklagte, die in dem Studio arbeitet, hatte sie hereingelassen. Die Männer traktierten den Betreiber mit Schlägen und Tritten. Er erlitt zahlreiche Prellungen und Kopfverletzungen.

Als der Mann sich zur Wehr setzte, stach einer der Beschuldigten ihm ins linke Schulterblatt, der Stich verletzte die Lunge und hätte ohne medizinische Behandlung zum Tod geführt. Das sei "billigend in Kauf" genommen worden, so Staatsanwalt Manuel Knobloch. Die Männer zwangen ihr Opfer mit weiterer Gewaltandrohung zur Unterschrift eines Vertrags, womit er sämtliche Rechte an dem Betrieb abtrat, sowie zur Herausgabe der Zugangsdaten für die betrieblichen Social Media Kanäle. In seinem Auto merkte der Verletzte, dass er seine teure Designertasche mit etwa 1000 Euro Bargeld nicht mehr bei sich hatte und fuhr trotz seiner schweren Blessuren zum Studio zurück. Dort war einer der Beschuldigten gerade damit beschäftigt, verschiedene Gegenstände aus den Räumlichkeiten zu schaffen. Als ihn der Nebenkläger deshalb zur Rede stellte, schlug ihm die Angeklagte eine schwere Glasflasche über den Kopf, um "das Diebesgut zu sichern", wie es in der Anklageschrift heißt. Später soll das Opfer noch die Kraft gehabt haben, selbst ins Krankenhaus zu fahren.

Ein 27-Jähriger muss sich nun vor Gericht wegen versuchten Totschlags verantworten. Ihm und vier weiteren Männern wirft die Staatsanwaltschaft zudem gefährliche Körperverletzung, schweren Diebstahl und räuberische Erpressung vor. Der Mitbesitzer des Tattoostudios und die Frau, laut Staatsanwaltschaft seine Lebensgefährtin, stehen wegen Anstiftung und Beihilfe vor Gericht. Dass die beiden in der Mannheimer JVA einen Handel mit Drogen und Handys aufgezogen haben sollen, ist die zweite Dimension des Prozesses. Mithilfe des bestochenen Justizbeamten soll die Frau Marihuana, Kokain und Mobiltelefone in die JVA geschafft haben.

Der Mann holte die Ware bei ihr ab und schmuggelte sie in seinem Rucksack ins Gefängnis. Dafür bekam er pro Lieferung zwischen 500 und 600 Euro. Der Angeklagte verkaufte Drogen und Handys dann an seine Mithäftlinge. Im Juli vergangenen Jahres flog das "Geschäftsmodell" auf. Der Justizbeamte wurde verhaftet und zeigte sich geständig.

Jetzt, am ersten Verhandlungstag, äußert sich keiner der Beschuldigten zur Tat oder macht Angaben über sich. "Aus prozesstaktischen Gründen", wie mehrere Verteidiger betonen. Es ist wahrscheinlich, dass einer, mehrere oder gar alle Angeklagten eine Aussage machen werden. Doch zunächst stellen die Verteidiger einen Antrag wegen der "vorschriftswidrigen Besetzung der Kammer", der sich gegen die beigeordnete Richterin richtet. Der im Geschäftsordnungsplan der Kammer verzeichnete Richter hat im November drei Wochen Urlaub. Aus diesem Grund wurde die Richterin als Vertretung der Ersten Großen Kammer, die als Schwurgericht den Prozess verhandelt, zugewiesen.

Somit ist die Kammer aus Sicht der Verteidigung nicht ordnungsgemäß besetzt, deshalb sprach sie diese sogenannte Besetzungsrüge aus. Ob dem Antrag stattgegeben wird, entscheidet nun das Oberlandesgericht in Karlsruhe. Sollte dies geschehen, müsste der Prozess in der ursprünglichen Besetzung der Kammer von vorne beginnen. Bis zur Entscheidung, die laut dem Sprecher des Landgerichts "zügig" gefällt wird, läuft die Verhandlung weiter. Nächster Termin ist Freitag, 8. Oktober. Das Urteil soll nach aktueller Prozessplanung am 29. November fallen.

