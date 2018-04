Mannheim. (hwz) Die ÖVA-Passage ist ein echter Hingucker und architektonisch noch immer voller Charme der Fünfzigerjahre. Die Wegeführungen in den zwei Armen sind ebenso geschwungen wie die Schaufensterfronten und die Glasbänder, durch die das Tageslicht in die Gänge fällt. Die Passage verbindet Planken und Fressgasse. Sie verband die ab 1955 in mehreren Bauabschnitten erstellten Gebäude der ÖVA Mannheim-Versicherung in P 6/7 und O 20/22.

Hier hatte die "Öffentliche Versicherungsanstalt" ihre Hauptverwaltung. Das Ensemble wird als hochwertige Laden- und Passagenarchitektur eingestuft und steht unter Denkmalschutz. Seit 2013 ist die Immobilie im Besitz der Aachener Grundvermögen, die nun eine Modernisierung plant.

"Dass das Ganze unter Denkmalschutz steht, wussten wir von vornherein, und entsprechend müssen wir uns verhalten", sagt der für Immobilienmanagement zuständige Bereichsleiter Guido Franke. Unter diesen Vorgaben sei man intern gerade dabei, die Umbaumaßnahmen zu planen. Zwei bis drei Monate wird das nach Einschätzung von Franke in Anspruch nehmen: "Stehen diese Planungen, dann würden wir so schnell wie möglich loslegen."

Franke betont, dass einzelne Ladenflächen neu eingeteilt oder zusammengelegt werden müssten. Weder an der Wegeführung noch an der inneren Fassade mit ihren bogenförmigen Schaufenstern seien Veränderungen geplant. "Weil wir es aus denkmalpflegerischer Sicht nicht dürfen, werden wir die Passage diesbezüglich auch nicht anrühren", betont der Bereichsleiter.

Der Antrag auf Baugenehmigung sei bei der Stadt eingereicht. Mit der Denkmalpflege befinde man sich wegen der Anforderungen an den Brandschutz und dem Austausch von Versorgungsleitungen im Gespräch. Die Modernisierung der an sich schönen, aber in die Jahre gekommenen Architektur sei unumgänglich, betont Franke, wenn die Attraktivität der Passage und die Mieter dauerhaft gehalten werden wollen. Ansprüche an Mietflächen würden sich im Laufe der Zeit ändern, und dem müsse man als Eigentümer Rechnung tragen. Zumal bis 2019 weitere Mietverträge auslaufen würden.