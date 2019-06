Von Harald Berlinghof

Mannheim. Die Inhaber des Friseurgeschäfts TomCo in der Mannheimer Fressgasse sorgen sich um ihre Laufkundschaft, Thomas Frank von der benachbarten Zahnarztpraxis sorgt sich um Baulärm, wenn da "größere Bohrer als bei ihm in der Praxis zum Einsatz kommen". Auch die Bäckerei Grimminger macht sich Sorgen um ihre Umsätze. Der kurz bevor stehende Umbau der altehrwürdigen ÖVA-Passage in P 7, die Planken und Fressgasse verbindet, bereitet den Anwohnern Verdruss. Nach dem Planken-Umbau und der Großbaustelle Q 6/Q 7 steht jetzt die dritte Baumaßnahme in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft bevor.

Deshalb hatte die Stadt Mannheim und der Investor, die Aachener Grundvermögen GmbH, sowie das Architekturbüro Blocher Partners die Anwohner per Handwurfzettel eingeladen, sich über den Ablauf der Umgestaltung der Passage zu informieren. Dabei ging es auch darum, den Nachbarn Ängste zu nehmen und Fragen oder Verbesserungsvorschläge aufzunehmen. Rede und Antwort standen für die Aachener Grundvermögen Gerhard Matusch und Mannheims Baustellenmanagerin Anja Ehrenpreis. Auch Lutz Paules von der City Werbegemeinschaft Mannheim war gekommen, um sich zu informieren.

"20 Prozent auf alles" klebt noch an einem der Schaufenster vom Abverkauf der früheren Mieter. Alle Einzelhandelsgeschäfte im Erdgeschoss stehen leer. Nach neuen Mietern wird gesucht. Die Zuschnitte der einzelnen Geschäfte werden verändert und an den Bedarf der künftigen Mieter angepasst. Die Schaufensteranordnung und die Zugänge zu den bisherigen Geschäfte bleiben erhalten, auch die Rundung in den Seitengang der Passage. "Der Charme der 50er-Jahre soll erhalten bleiben", erklärte Matusch. Auch die Decke mit den kleinen Glasbausteinen in Betonvertiefungen bleibt. "Das geht auch gar nicht anders, weil die Passage unter Denkmalschutz steht", sagte der Vertreter des Investors. Von allen Händlern ist die Bäckerei Grimminger der letzte Mieter vor Ort. Nächste Woche zieht die Bäckerei in einen Pavillon direkt vor der Passage auf den Planken um. Es gibt weiterhin Sitzgelegenheiten im Freien. Die Woche darauf beginnen die Bauarbeiten im Innern der Passage und in den oberen Stockwerken.

Auch die Mietwohnungen im fünften Obergeschoss stehen gegenwärtig leer. Es ist noch unklar, wie viel Bausubstanz man entfernen und erneuern muss. Aber erste Erkenntnisse hätten gezeigt, dass man möglicherweise gar nicht so große Eingriffe werde machen müssen, gab sich Matusch hoffnungsvoll. Trotzdem wird es bis zum Sommer 2021 dauern, bis man Wiedereröffnung feiern kann. Dann in einer modernisierten, aber nicht grundsätzlich umgestalteten Passagen-Verkaufsmeile. Die ÖVA-Passage ist eine viel genutzte Einkaufspassage, deren wegeläufige Verbindung zum Einkaufszentrum Q 6/Q 7 von hoher Bedeutung für den Einzelhandel ist. Die Bäckerei Grimminger bezieht dann nach dem Umbaus größere und modernere Räume. Mit welchen weiteren Mietern man gegenwärtig verhandelt, möchte man auf Seiten der Aachener Grundvermögen gegenwärtig nicht verraten.

Sorge bereitet den Anwohnern die Schütt-Container, die Mitte August aufgestellt werden, und die Schuttabfuhr, die mit Lärm verbunden ist. Auch eine Staubentwicklung ist zu befürchten. Drei Container werden auf dem Gehweg in der Fressgasse aufgestellt, vier auf den Planken. Die An- und Abfuhr soll einerseits nicht im Berufsverkehr erfolgen, um Staus zu vermeiden, aber auch nicht am Freitag und Samstag, den Haupteinkaufszeiten. Die Anwohner wurden aufgefordert, jene Zeiten mitzuteilen, wann für sie der entstehende Lärm am meisten belastend sei.

Während der ersten Bauphase bis Mitte oder Ende November, in der Bauschutt aus dem Gebäudeinnern entfernt werden muss, kann der Gehweg in der Fressgasse wegen der Container nicht genutzt werden. Fußgänger müssen die Straßenseite wechseln. "Das macht uns enorme Probleme", betonen die Inhaber des benachbarten Frisörgeschäfts TomCo. Nach der Entfernung der Container im November wird in Baugerüst aufgestellt, das den Gehweg partiell verengt. Ein Werbehinweis am Bauzaun für die Kundschaft ist das Mindeste, das wir man tun können", versprach Baustellenmanagerin Anja Ehrenpreis.