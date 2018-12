Von Jan Millenet

Es ist kein einfaches Pflaster, auf dem sich der Ludwigshafener Ömer Nohut mit seinem Team zurzeit bewegt. Als Geschäftsführer der im Januar gegründeten K 1 Karree Verwaltungs-GmbH betreut Nohut das ehemalige Mömax-Möbelkaufhaus in Mannheims Shoppingmeile Breite Straße. Letztes Jahr warf die Möbelkette das Handtuch, die Zahlen stimmten nicht. Ein neues Konzept soll nun die schwächelnde Einkaufsmeile wiederbeleben und deren Attraktivität steigern. Doch wer ist Ömer Nohut, der den Passantenschwund in der Breiten Straße beenden möchte? Und wird der Unternehmer Erfolg haben?

Die Chancen stehen ganz gut. Obwohl der 36-Jährige nicht auf ein klassisches BWL-Studium zurückblicken kann, wie man es sich im ersten Moment vielleicht bei einem Geschäftsführer einer Verwaltungsgesellschaft vorstellt. Der türkischstämmige Ludwigshafener stützt seine Erfahrungen schon auf eine ganze Reihe erfolgreicher Unternehmungen. Nach seinem Realschulbesuch zog es Ömer Nohut in die Türkei, wo er einen Abschluss an einem Berufscollege machte, mit betriebswirtschaftlicher Ausrichtung. Ein Abschluss, der möglicherweise in Deutschland nicht als Hochschulausbildung anerkannt wird. Für Nohut kein Problem. "Ich habe das in Deutschland nie gebraucht", sagt er. Da er schon immer selbstständiger Unternehmer gewesen sei, habe er sich nie bewerben müssen. Seit rund 20 Jahren ist er wieder in Deutschland.

"1999, in den Zeiten als die Handys auf den Markt gekommen sind, bin ich durch Zufall in die Telekommunikationsbranche gerutscht", erzählt Nohut. Er eröffnete drei Handy-Filialen in Ludwigshafen. "Das waren erfolgreiche Zeiten", so der zweifache Vater. Als er sich an die hohen Mobilfunkgebühren erinnert, muss er lachen: "Mehr als drei Euro pro Minute kostete ein Gespräch. Mein Vater fragte mich damals: ‚Was machst du da für einen Job? So etwas kauft doch keiner.‘" Doch es sei ein riesiger Markt geworden. "In meinem Laden standen sie Schlange", erinnert sich der Unternehmer.

Zwei, drei Jahre später stieg Ömer Nohut in die Dienstleistungsbranche ein. Bis 2015 arbeitete er im Gebäudemanagement - "von Reinigung über Technik bis Verwaltung", erklärt er. "Ich habe Unternehmen mit knapp tausend Mitarbeitern aufgebaut", so Nohut. Die Standorte verteilten sich in Deutschland auf München, Köln und Frankfurt, aber auch international war Nohuts Unternehmen anzutreffen, etwa in Dubai und der Türkei. Nachdem er sich 2015 aus dem Unternehmen ausgeklinkt hatte, wechselte Nohut in die Unternehmensentwicklung, wie er erzählt.

Seitdem kümmert sich der Ludwigshafener um sogenannte "distressed objects", um "leidende Objekte", wie er näher erläutert. Die K 1 Karree Verwaltungs-Gesellschaft basiert auf seiner Idee. Mittlerweile zählt sie fünf Mitarbeiter. Das Ziel: Leidende Objekte wieder zu einer Veräußerung zu bringen und die dazu notwendigen Strukturen zu schaffen. Zum Beispiel eine neue Gesellschafter-, Betreiber-, Vermietungs- und Finanzierungsstruktur oder ein neues Management. Nohut betreut dabei unter anderem den Fundraising-Prozess. "Bezüglich der Projekte, die wir initiiert haben, sind wir durch private Investoren auf dem Markt mit einem Volumen von rund 1,2 Milliarden Euro vertreten", erläutert er.

Rund 40 Millionen Euro werden in das Gebäude investiert. Die Verwaltung übernimmt die K1 Karree Gesellschaft. Nohut verfolgt dabei ein ganz besonderes Konzept: Die Immobilie grenzt direkt an Mannheims türkisches Viertel, das im Volksmund auch "Klein Istanbul" genannt wird. So soll der Ex-Mömax mit einer Mischung aus deutschen und türkischen Unternehmen gefüllt werden.

Neben einem deutschen Drogeriemarkt-Riesen und dem kommunalen Kino Cinema Quadrat findet man dort zukünftig auch eine bekannte türkische Modekette sowie türkische Gastronomen. Doch könnte das derzeit angespannte Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland nicht auch negative Auswirkungen auf seine Konzeption haben? "Wir sehen uns als ein in Deutschland handelndes Unternehmen auch in der Verantwortung, unseren gesellschaftlichen Beitrag für ein integratives Zusammenleben zu leisten und möchten den Punkt gerade an dieser Stelle aufgreifen", erklärt Nohut auf Nachfrage. Mit dem Angebot im K1-Komplex soll das gesamte gesellschaftliche Spektrum angesprochen werden - unter anderem, um das Miteinander zu fördern, so Nohut.

Auch die türkischen Unternehmen selbst seien trotz der politischen Lage daran interessiert, auf den deutschen Markt zu kommen und dabei die deutsche Bevölkerung anzusprechen, zeigt sich der Unternehmer optimistisch. "Die Unternehmen können zwischen politischen Auseinandersetzungen und zwischenmenschlichen Beziehungen unterscheiden", ist er sich sicher.