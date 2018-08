Mannheim. (dut) Seit dem 22. September dient der Mannheimer Hauptbahnhof als Drehkreuz für die Verteilung von Flüchtlingen. Durchschnittlich etwa 800 Menschen kommen hier täglich mit Sonderzügen aus Bayern an, um mit Bussen in die vier Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland verteilt zu werden. Mehr als 34 000 Menschen haben bislang das Mannheimer Drehkreuz passiert.

Verteilt werden die Flüchtlinge nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel, wonach Baden-Württemberg entsprechend seiner Steuereinnahmen und Bevölkerungszahl knapp die Hälfte der Neuankömmlinge aufnehmen muss. Diese werden zur Registrierung in das Benjamin Franklin Village in Mannheim-Käfertal und ins Heidelberger Patrick Henry Village verteilt. Andere fahren zurück in den Süden des Landes.

Allerdings ist derzeit offen, ob das Drehkreuz am Mannheimer Hauptbahnhof bleibt. Die Halle, in der die Flüchtlinge bislang auf ihre Weiterreise warten, muss wegen Bauarbeiten ab dem 27. November geräumt werden. Das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) prüft nun, ob es in einen anderen Stadtteil mit großem Bahnhof verlegt werden kann oder Mannheim komplett verlässt. Man suche mit Hochdruck nach einem neuen Standort, hatte ein Sprecher der Behörde gegenüber der RNZ erklärt. Der neue Standort sollte eine Halle sowie genug Platz für den Busverkehr bieten. Zur Not müssten die Flüchtlinge vom Gleis aus weiterverteilt werden, sagte der Sprecher.