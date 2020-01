Mannheim. (ger) Wie viele andere Städte beteiligte sich auch Mannheim am Samstag an der weltweiten Aktion "Earth Hour", um ein symbolisches Zeichen für den Klima- und Umweltschutz zu setzen. Die dazugehörende Veranstaltung lockte am Abend mehrere Tausend Menschen in die Baumhainhalle des Luisenparks. Während in der Stadt um 20.30 Uhr an vielen öffentlichen und privaten Gebäuden für eine Stunde die Lichter ausgingen, gab es ein Programm mit ökologischer Botschaft.

"Mannheim beteiligt sich zum siebten Mal an der Aktion "Earth Hour". Dieses Jahr sind wir hier in der Baumhainhalle des Luisenparks mit einem Nachtflohmarkt und einem "Repair Café", um auf das Thema "Nachhaltiger Konsum" aufmerksam zu machen", begrüßte Mannheims Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala die zahlreichen Besucher. Klimaschutz betreffe alle Bereiche des Lebens: Abfall zu vermeiden oder Dinge wiederzuverwenden seien wichtige Beiträge, sagte Kubala. Ein Trommelwirbel der Perkussionstruppe "Trommelpalast" steigerte die Spannung. Das Publikum zählte laut die letzten Sekunden. Pünktlich 20.30 Uhr entzündete sich vor der Halle eine große Pyro-Show. Erst setzte eine Flammenwand den Titel "Earth Hour" in Szene, dann begann ein Feuerwerk in nie gesehener Art und Weise.

"Earth Hour" im Mannheimer Luisenpark - Die Fotogalerie

Feuerstöße stießen vom Boden in alle Richtungen in den Nachthimmel, lodernde Flammen und einsetzende Glitzerfontainen stiegen vor den Gästen auf, allesamt zentral gesteuert nach der Choreografie einer dramatischen Orchestermusik. Die Zuschauer applaudierten beeindruckt. Die Pyro-Show eines Mannheimer Spezialunternehmens sei völlig ökologisch nur mit Bioalkohol durchgeführt worden, ohne Verbrennungsrückstände und Feinstaub, wie Kubala später anmerkte.

Nach dieser Show kam der "Nachtflohmarkt" in der Baumhainhalle richtig auf Touren. In der Halle herrschte beste Stimmung, hier drängten sich die Besucher, um vielleicht ein Schnäppchen zu ergattern. Von Schallplatten und CDs bis zu Kinderspielzeug war alles zu haben, auch Kleidung und Accessoires waren zu finden. Auf der Bühne hatten die Tische des Repair-Cafés ihren Platz gefunden. Besucher konnten ihre kaputten Geräte mitbringen und hier von Profis reparieren lassen. Genau wie beim Flohmarkt mit dem Verkauf von gebrauchten aber noch guten Waren geht es beim "Repair Café" darum, ein Bewusstsein gegen die "Wegwerf-Mentalität" zu schaffen.

"Wir haben heute rund 20 Leute dabei, vom Hobby-Tüftler bis zum Profi-Elektriker", erläutert Christina Reinl vom Repair-Café Heidelberg. An einem Tisch wagt sich ein Tüftler an die Öffnung einer Nintendo-Spielkonsole. Neben ihm untersucht Gernot Burkhardt, gelernter Physiker, das Innere einer Türsprechanlage. In einer Gemeinschaftsaktion arbeiten hier an diesem Abend die drei Repair-Cafés aus Heidelberg, Mannheim und Speyer zusammen. "Es wurden eine Nähmaschine, eine Kaffeemühle, ein Toaster, ein Leuchtglobus und weitere Elektrogeräte gebracht. Einige konnten wieder zum Laufen gebracht werden. Repariert wurden aber auch Textilien wie eine gerissene Hose", berichtet Isabelle Kuhl.

Termine mit solchen "Repair Cafés" finden in Heidelberg in regelmäßigen zeitlichen Abständen statt, informiert Reinl. "Wir vom Repair Café Speyer machen das zwölfmal im Jahr", betont der Speyerer Erhard Sass mit einigem Stolz. "Wir hatten einen super Zuspruch, es war ein voller Erfolg", zeigt sich auch Organisatorin Katrin Berlinghoff von der Mannheimer Klimaschutzagentur mit der diesjährigen Veranstaltung sehr zufrieden.