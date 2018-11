Nach Angaben des Mieterbunds fehlen jährlich mehrere hundert preisgünstige Wohnungen in Mannheim, vor allem in der Innenstadt. F: vaf

Von Gerhard Bühler

Vor dem heutigen Landestreffen der Vertreter von 35 Mietervereinen in Mannheim fordern der Mieterbund Baden-Württemberg und der Mieterverein Mannheim einen verstärkten Neubau von Wohnungen, insbesondere von staatlich geförderten und daher preisgünstigen Mietwohnungen. Allein in Mannheim fehlen nach Angaben des Mieterbunds jährlich mehrere hundert Sozialwohnungen.

Anders als die Verwaltungen vor wenigen Jahren in ihren Statistiken zur Demografie vorhersagten, sei die Bevölkerung nicht geschrumpft, so Rolf Gaßmann, Landesvorsitzender des Deutschen Mieterbunds Baden-Württemberg. "Im Gegenteil lebten Ende 2015 rund 150 000 Menschen mehr im Land als zu Jahresbeginn. Dies entspricht einem Bedarf von 70 000 Wohnungen, zusätzlich zu dem vorher schon bestehenden Mangel an 30 000 Wohnungen", verdeutlichte der Vorsitzende die schwierige Situation. Dies führe zu steigenden Preisen. Betroffen seien vor allem Ballungsräume und Universitätsstädte.

In Mannheim habe das Immobilienportal Immoscout für die letzten drei Jahre eine jährliche Mietpreissteigerung von vier Prozent errechnet, so Gaßmann. Bei einer Stichprobe seien von 87 angebotenen Zweizimmerwohnungen in der Innenstadt nur fünf mit einer Monatsmiete unter 500 Euro angeboten worden. "Landesweit sind seit 2010 etwa 16 000 Sozialwohnungen verschwunden, das heißt, sie sind aus der Preisbindung gefallen." Gaßmann sieht darin einen der Gründe für den Preisanstieg.

"In Mannheim wuchs die Bevölkerung 2014 um 3100 Menschen mit einem rechnerischen Mehrbedarf von 1500 Wohnungen. Neu gebaut wurden jedoch nur 660", kritisierte Gabriel Höfle, Vorsitzender des Mannheimer Mietervereins. Die letzte Wohnraumstudie der Stadtverwaltung habe keinen Wohnungsmangel erkannt. Der nun kommende neue Mietspiegel werde aber spürbar zeigen, dass vor allem kleine Wohnungen und auch große über 90 Quadratmeter fehlen, so Höfle.

Auch die vielen neuen Wohnungen im künftigen Stadtquartier "Franklin" werden das Problem seiner Meinung nach nicht beheben. "Von 4000 dort geplanten Wohnungen werden nur 700 mietpreisgebunden sein, also unter 7,50 Euro pro Quadratmeter kosten", so Höfle. Der übliche Mietpreis für eine Neubauwohnung starte bei zehn Euro pro Quadratmeter Kaltmiete und sei von vielen Normalverdienern und Familien nicht zu bezahlen. "Wir brauchen für alle Städte und Gemeinden eine gesetzliche Bremse für die Mietpreise bei bestehenden Mietverhältnissen wie auch bei Neuvermietungen", formuliert Gaßmann eine Forderung des Mieterbunds an die Landespolitik.

Auch die Zweckentfremdung von Wohnraum durch Leerstand dürfe nicht länger hingenommen werden. Anhand von Daten des Zensus 2011 geht der Mieterbund davon aus, dass in der Region Rhein-Neckar 45 000 Wohnungen leer stehen, von denen 6000 kurzfristig nutzbar sein könnten. "Mannheim sollte dem Beispiel von Freiburg und Stuttgart folgen und die Zweckentfremdung von Wohnraum verbieten", sagte Gaßmann. Er forderte zudem die Verhängung von Bußgeldern für Wohnungseigentümer.

Zu beheben sei der festgestellte Wohnungsmangel jedoch nur mit dem verstärkten Bau von geförderten Wohnungen. Der Mieterbund fordert daher ein Landesförderprogramm, das finanziell für 60 000 neue Wohnungen jährlich ausgelegt werden muss. Darunter sollten 6000 Sozialmietwohnungen sein.