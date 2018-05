Viele Obdachlose richten sich in einer Platte ein. Sie sind oft so gut ausgestattet, dass sie die Nacht draußen verbringen können. Foto: Gerold

Von Jan Millenet

Mannheim. Es war eisig kalt in den vergangenen Tagen und Nächten und wird es voraussichtlich auch wieder werden. Während Frost und Schnee bei vielen Winterfreuden aufkommen lassen, bedeutet das für andere ein Überlebenskampf. Gerade für Obdachlose wird es im Winter ungemütlich. "Wir gehen von 40 bis 80 Wohnungslosen in der Stadt aus", sagt der Leiter der Mannheimer Obdachlosenhilfe, Hubert Ogon. Die Zahl habe sich seiner Einschätzung nach in den letzten Jahren kaum verändert. Allerdings gibt es auch eine Dunkelziffer.

Neben diversen Unterkunfts- und Hilfsangeboten seitens der Stadt oder kirchlichen und anderen gemeinnützigen Einrichtungen, die wohnungslose Menschen in Mannheim annehmen können, gibt es den sogenannten Kältebus. Üblicherweise macht er sich bei Temperaturen unter null Grad Celsius auf den Weg. Zum Busteam gehört auch Ogon.

"Wir fahren an einem Abend zu rund 20 bis 40 Menschen", erzählt er. Die Helfer treffen dabei nicht immer die gleichen Personen an. "Mal kommt einer dazu, mal geht einer", so der 50-Jährige. Aus dem Kältebus werden die Obdachlosen unter anderem mit Decken, warmen Kleidern oder heißem Tee versorgt - wenn sie möchten. Denn es gebe durchaus auch Menschen, die mit den Helfern nichts zu tun haben wollen. "Wir schauen trotzdem nach ihnen, etwa wie ihr Gesundheitszustand ist." Man kenne die "Sorgenkinder".

Auch wenn sich die Zahl der Obdachlosen in Mannheim offensichtlich nicht verändert hat, ist die sichtbare Szene in dieser Wintersaison eine etwas andere: "Zurzeit gibt es hier unter den Wohnungslosen eine kleine Punkerszene, die der Bevölkerung vielleicht schon am Paradeplatz aufgefallen ist", erklärt der Fachbereichsleiter. Deren Alter schätzt er auf 20 bis 30 Jahre. Punker seien in Mannheim zwar nichts Besonderes, dennoch treten sie dieses Jahr vor allem tagsüber verstärkt im Stadtbild in Erscheinung.

"Sonst waren sie entweder woanders oder bei ‚Freezone’ untergebracht, einer Einrichtung, die sich um junge Obdachlose kümmert", sagt Ogon. Ob sie diesen Lebensstil freiwillig gewählt haben oder aus der Not heraus obdachlos sind, kann er nicht sagen. "Einige kommen nicht einmal aus Mannheim." So ist beispielsweise ein Holländer unter ihnen. Die Gruppe habe sich wahrscheinlich durch Zufall die Quadratestadt ausgesucht. "In drei Monaten sind sie nicht mehr da", schätzt Ogon.

Doch es gibt auch diejenigen, die längerfristig in Mannheim ohne Zuhause leben. Laut Ogon stammen etliche aus dem EU-Ausland. "Viele von ihnen wollen wegen verschiedener Ängste nicht ins Hilfesystem einströmen." Sei es aus Angst vor Ausweisung oder anderen Gründen. Auch würden sie nur in extremen und langfristigen Kältezeiten die Unterkunftsangebote wahrnehmen.

Neben ausländerrechtlichen Bedenken spielen bei einigen dieser Obdachlosen auch andere Gründe eine Rolle, nicht in eine nächtliche Unterkunft zu gehen: "Viele haben Suchtdruck, brauchen vor allem Alkohol." Doch in den Unterkünften müsse man sich benehmen, da man mit vielen anderen zusammen sei. "Da kann man nicht betrunken nachts ankommen oder einfach im Zimmer rauchen."

Diese Menschen seien jedoch meist so gut ausgestattet, dass sie ohne Probleme die Nacht draußen verbringen könnten. "Oftmals sind sie auch zu dritt oder viert und schaffen sich so eine Art Gemütlichkeit."

Ogon und sein Team werden weiterhin in kalten Nächten unterwegs sein und sich um die Wohnungslosen kümmern. "Denn viele überschätzen sich", sagt er. Und da kann die Kälte schnell zur tödlichen Gefahr werden. Doch auch da gibt es einen Wandel. "Die Menschen sind aufgeschlossener, nehmen im Gegensatz zu früher diese unmittelbare Hilfe eher an." Und dies dürfte auch die an sich sehr schwere und teilweise belastende Arbeit der Helfer etwas erleichtern. Eine Arbeit, die unter Umständen Leben rettet.