Von Jan Millenet

Diesen Klotz kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal in Mannheim war. Die Mannheimer selbst sowieso. Die einen finden das Collini-Center einfach nur hässlich, die anderen können ihm ohne Weiteres etwas Reizvolles abgewinnen. Dieses Jahr wird das markante, 95-Meter-Hochhaus am Neckar 40 Jahre alt.

Doch wie kam Mannheim zu diesem Megabauwerk, das am südlichen Neckarufer mit seinem 32-geschossigen Wohngebäude und dem angeschlossenen zwölfstöckigen Bürogebäude sowie den drei Hochhäusern am nördlichen Neckarufer ein prägnantes Ensemble bildet? Die Antwort reicht bis in die 1960er Jahre zurück, als die Stadt im Zuge der anstehenden Bundesgartenschau 1975 ihre städtebaulichen Bemühungen am Neckarufer forcierte.

"Man wollte eine bauliche Verdichtung mit Verwaltung, Wohnen und Einkaufen in einem", erklärt der Leiter des Stadtarchivs, Dr. Ulrich Nieß. 1969 entwickelte der Mannheimer Architekt Karl Schmucker die Vorstellung einer beide Ufer übergreifenden Bebauung. Sie sollte den Charakter einer modernen Großstadt widerspiegeln - mit hohen Gebäuden. Schmuckers Vorbild, so heißt es im Architekturführer Mannheim, sei Marina City in Chicago gewesen.

Das Interesse galt dabei vor allem dem Südufer. Denn dort sollte ein neues Stadtzentrum entstehen. "Eine Erlebniswelt", wie Nieß sagt. Bequem, komfortabel, alles gut erreichbar, Erholung, Freizeit, Ladengalerie, Schwimmbad, Geschäftsräume. Schmuckers Pläne überzeugten die Stadtverwaltung - auch vor dem Hintergrund, Mannheim bei der Bundesgartenschau als modern und zukunftsweisend zu präsentieren.

Die Bauzeit des Collini-Centers war von 1972 bis 1975. Von 1975 bis 1982 folgten die drei Hochhäuser am nördlichen Ufer. "Die Gebäude sind Kinder ihrer Zeit. Heute sehen wir das skeptischer", sagt Nieß auf die charakteristische Architektur angesprochen. Schmucker wollte die Häuser bewusst in Kontrast zur Altstadt setzen. Das ist ihm gelungen.

Bürogebäude verfällt

Was allerdings schon damals nicht angenommen wurde, war die Idee einer kleinen, eigenen, künstlichen Welt. Ladenleerstände waren die Folge, das Schwimmbad schloss, Leblosigkeit machte sich im Innern breit der Passage breit, die Wohn- und Bürogebäude verbindet.

Das die Stadtsilhouette prägende Collini-Center ist mit seinen 515 Wohnungen, darunter vorwiegend Einzimmerwohnungen, nach dem Großkraftwerk das höchste Gebäude der Quadratestadt. Aber auch vom Neckartal oder der Pfalz aus gesehen, dominiert es neben dem Kraftwerk die Aussicht auf Mannheim. Und während das Bürogebäude mehr oder weniger zerfällt - Bewohner wie das Stadtarchiv oder das Technische Rathaus räumen nach und nach das Feld, ein Gerüst schützt vor eventuell herabfallenden Fassadenstücken -, wirkt das Collini unzerstörbar. Für das Bürogebäude wird ein Investor gesucht, doch die Zukunft sei ungewiss, betonte Nieß. "Abriss oder Generalsanierung, das muss der Investor entscheiden."

Das Wohngebäude hingegen wird zunehmend hübscher, nicht zuletzt dank der kleinen, engagierten Bewohnergruppierung "Wir im Collini". "Wir wollen die Lebensqualität verbessern, haben Tulpen gepflanzt, sauber gemacht, einen Büchermarkt eingeführt", so François de Poorter. Seit fünf Jahren lebt der Franzose im Collini-Center. Nicht nur ihm ist es ans Herz gewachsen. Viele der 700 bis 1000 Bewohner hängen an dem Klotz. Etliche renovieren ihre Wohnungen. "Das ist wie ein kleines Dorf", beschreibt de Poorter die Wohnsituation. Einerseits sei man für sich, andererseits grüße man sich, alle seien freundlich.

Zurzeit haben die Bewohner die Hochhausfassade mit Mannheimer Flaggen geschmückt, vom obersten bis zum untersten Stockwerk. Hausinformationen werden wegen der vielen Nationalitäten in Deutsch und Englisch geschrieben. Trotz Anonymität sei man eine große Familie, sagt de Poorter. Und die Bemühungen von "Wir im Collini" scheinen zu fruchten.

"Unsere Visitenkarte wird besser. Auch Besucher sagen, dass das eine schöne Adresse sei", erklärt der französische Ruheständler. "Ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu wohnen."