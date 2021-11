Von Volker Endres

Mannheim. Festlich geschmückte Schaufenster, erwartungsfrohe Händler, eine neue Weihnachtsbeleuchtung und pausierende Baustellen: Zur Weihnachtszeit will sich Mannheim im bestmöglichen Licht präsentieren. Und auch die Weihnachtsmärkte sollen am kommenden Montag eröffnen – unter Vorbehalt. Weihnachtsmärkte mit Maske und Abstand? Ohne alkoholische Getränke? Oder doch lieber gleich ganz absagen? Baden-Württemberg fährt bei den vorweihnachtlichen Budenstädten aktuell einen Schlingerkurs. In Mannheim ist die Sache halbwegs klar: "Absolute Sicherheit haben wir nicht, aber wir haben mit den Ausstellern jetzt Verträge. Die können wir erst ändern, wenn eine neue Landesverordnung uns dafür eine Grundlage gibt", erklärt Christine Igel.

Die Geschäftsführerin der städtischen Tochter Event & Promotion ist Veranstalterin des "Besonderen Weihnachtsmarkts" auf den Kapuzinerplanken und spricht auch für die Veranstalter des "Großen Weihnachtsmarkts" am Wasserturm und des "Mannheimer Märchenwalds" auf dem Paradeplatz. Die Veranstaltungsflächen sind in diesem Jahr überall eingezäunt, der Zugang erfolgt lediglich mit einem 2 G-Nachweis. Am Wasserturm befinden sich die Zugänge auf der Höhe des Maritim-Hotels und des Rosengartens. Die Besucherzahl ist begrenzt und hängt jeweils von der Größe der Fläche ab. Trotzdem: Die Organisatoren der drei Märkte freuen sich auf die Eröffnung am Montag, 22. November.

Dann soll auch Mannheim erstrahlen, erklärt Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim-City, stellvertretend für deren Mitglieder und die Einzelhändler in den Quadraten. Die Stimmung sei gut. "Schon an den letzten Samstagen war in der Innenstadt eine Menge los", berichtet Pauels. Unklar sei lediglich, ob es sich dabei schon um die ersten Weihnachtseinkäufe gehandelt habe oder den Shopping-Nachholbedarf nach vielen Monaten im Lockdown. Fest stehe aber: "Am verkaufsoffenen Sonntag kamen 75 Prozent der Besucher von außerhalb."

Das werde in den Wochen vor Weihnachten sicher nicht anders sein. "Und wir wollen der Welt außerhalb Mannheims mitteilen, dass die Innenstadt bereit ist." Pauels selbst war dafür nicht untätig. In mühevoller Kleinarbeit hat er Unterstützer und Sponsoren gefunden, die mit einer neuen Weihnachtsbeleuchtung Besucher und Kunden in die Innenstadt locken wollen. Den größten Batzen trägt dabei die Stadt mit einem einmaligen Zuschuss für die Neuanschaffung in Höhe von 120.000 Euro.

Aber das Ergebnis könne sich bei rund 980 Lichterketten, auf denen sich rund 270.000 LED-Lichter auf einer Gesamtlänge von mehr als acht Kilometern verteilen, sehen lassen – und alles werde mit Ökostrom betrieben, unterstreicht die MVV-Energie AG. Es soll "ein Zeichen des Lichts in dunklen (Corona)-Zeiten" sein, heißt es dazu in einer Erklärung des Unternehmens.

Darauf hofft auch der Handel. Vor allem die Bereiche Spielzeug, Schmuck und Uhren, die im Vorjahr besonders gelitten haben, berichtet Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbandes Nordbaden. Trotz der landesweit geltenden Alarmstufe gebe es Grund zu Optimismus. "Die Lust auf Konsum ist offensichtlich wieder da." Entsprechend hoch seien auch die Erwartungen an das anstehende Weihnachtsgeschäft. Christiane Ram von der Mannheimer Wirtschaftsförderung unterfüttert dies mit Zahlen. "Die Innenstadt gehört zu den umsatzstärksten Standorten in Deutschland", sagt sie. Die Kunden seien nach dem Lockdown zum stationären Handel zurückgekehrt. "Die Zahlen sind in Mannheim nicht so stark eingebrochen, wie an anderen Standorten."

Bleiben die Baustellen als größtes Hindernis. Die städtische Baustellenmanagerin Anja Ehrenpreis gibt nur teilweise Entwarnung: "Die Baustellen, auf die wir Einfluss haben, sind bis dahin abgeschlossen oder pausieren." Das gelte etwa für die Stichstraßen auf die Planken. Auf den fließenden Verkehr haben diese aber keinen Einfluss. "Am besten ist es, die Parkhäuser anzufahren. Kapazität ist dort genügend vorhanden", erklärt Pauels. Ein Park & Ride-Angebot werde es nicht geben. "Das wurde in der Vergangenheit nicht angenommen."

Ein bisschen hat die Weihnachtszeit in der City sogar schon begonnen. Bei Galeria Kaufhof am Paradeplatz tummeln sich die Plüschtiere, das Kaufhaus Engelhorn eröffnete seine Weihnachtsschaufenster ohne großes Brimborium, und bei Q6 / Q7 schmücken an diesem Freitag die Palazzo-Stars die größte Weihnachtstanne der Stadt.