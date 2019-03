Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Heute, am Internationalen Frauentag backt Marianne Bade Kuchen. Nicht etwa zur Feier des Tages, sondern aus Notwendigkeit. "Wir haben am Samstag unser AWO-Heringsessen mit Hans-Peter Schwöbel im Volkshaus Neckarau", erklärt sie. Dennoch: "Der Weltfrauentag ist wichtig, weil Frauen für das bisher Erreichte hart kämpfen mussten. Und es bleibt ja noch viel zu tun", meint Mannheims dienstälteste Stadträtin, die seit 1994 für die SPD dem Gemeinderat angehört. Doch auch wenn Frauen auf allen politischen Ebenen deutlich unterrepräsentiert seien, werde sie zur Kommunalwahl im Mai nicht noch einmal kandidieren. "Ich habe diese Entscheidung bereits vor zwei Jahren getroffen", sagt Bade. "Es ist mir ein Bedürfnis, wieder ‚Frau‘ über meinen eigenen Terminkalender zu sein." Mehr Zeit für Familie, Freunde, Reisen mit dem Ehemann und lang vernachlässigte Hobbys wie das Nähen - darauf freut sie sich. Langweilig wird es Marianne Bade aufgrund ihres Engagements im Seniorenrat und als Vorsitzende im AWO-Ortsverein Lindenhof-Neckarau-Rheinau bestimmt nicht. Trotz Rückzug aus dem Stadtparlament, will sie eine politisch, sozial und ehrenamtlich engagierte Frau bleiben.

Marianne Bade bezeichnet sich als Kind der 68er. 1952 in Mühlhofen am Bodensee geboren, besuchte sie Ende der 1960er-Jahre die Pflegevorschule der Inneren Mission in Freiburg. Es wurde viel diskutiert. Auch später, Anfang der 1970er Jahre habe es keine Party gegeben, auf der nicht politisch debattiert worden sei. In den 1980er-Jahren - da war sie bereits verheiratet und wohnte mit Mann und zwei Töchtern in Mannheim - engagierte Marianne Bade sich aktiv in der Friedensbewegung und als Elternbeirätin in Kindergarten und Grundschule. "Irgendwann kommt der Punkt, an dem man erkennt, dass innerhalb eines politischen Gefüges mehr zu erreichen ist", erklärt sie ihren Beitritt zur SPD. Das war 1988. Bade arbeitete damals als Krankenschwester im ehemaligen Heinrich-Lanz-Krankenhaus. 1992 wechselte sie in die ambulante Pflege der ökumenischen Sozialstation und wurde im selben Jahr Bezirksbeirätin in Rheinau.

1994 fragte die Partei an, ob sie für die Kommunalwahl kandidieren wolle. Die Kombination "Frau und Krankenschwester" galt als Stimmengarant. Angesichts des Listenplatzes 38 blieb Bade gelassen. Doch sie wurde 20 Plätze nach oben gewählt und holte das 18. und damit letzte Mandat für die SPD. Jetzt galt es, Familie, Beruf und Politik zeitlich unter einen Hut zu bringen. "Es hat mich überrollt. Zumal ich mich als Newcomerin, mit der keiner gerechnet hat, auch in den eigenen Reihen beweisen musste", beschreibt sie die Situation. Fünf Jahre später kandidierte sie erneut. "Ich wollte unbedingt weitermachen, weil ich gemerkt hatte, dass man als Stadträtin etwas bewegen kann."

Dinge, die in diesen 25 Jahren bewegt wurden, zählt die Stadträtin ohne zu zögern auf: "Wir konnten in Mannheim die Sozialpolitik verändern. Weg vom Sozialamt als Versorger, hin zum Jobcenter mit Programmen, um Langzeitarbeitslose sowie junge Menschen ohne Abschluss oder Ausbildung in die Erwerbstätigkeit und aus der Sozialhilfe zu bringen. Dass wir 2004 Hermann Genz, der das Modell in Köln mit Erfolg umgesetzt hatte, nach Mannheim holen konnten, haben maßgeblich Frank Mentrup und ich vorbereitet." Die Kombination aus Kommune und Bundesagentur für Arbeit unter dem Dach des Jobcenters Mannheim mit den dezentralen Jobbörsen hält sie für den richtigen Weg, die hohe Arbeitslosigkeit in Mannheim aufzulösen. Und was muss nun dringend in Angriff genommen werden? "Der Trinkertreff, um alkoholkranken Menschen Aufenthalt und Hilfe anzubieten, Alleinerziehende aus ihrer prekären Situation mittels Hilfe zur Selbsthilfe herausholen sowie die Seniorentreffs auflösen und stattdessen Seniorennetzwerke unterstützen.