Von Wolf Goldschmitt

Mannheim. Es klingt wie ein schlechter Scherz: Etwa 1500 Euro muss die Caritas als Träger der Tafel im Mannheimer Stadtteil Waldhof auf den Tisch blättern, damit die nicht mehr verwendbaren Lebensmittel von der Fachfirma Refood entsorgt werden. Fast die Hälfte der täglich bei Bäckereien, Supermärkten und anderen Lebensmittelhändlern abgeholten Kisten wandert sofort in die Biotonnen. "Die Sachen sind schon beim Eingang nicht mehr verwertbar", bedauert der Leiter Karl-Heinz Moll. Was von den in zwei Dutzend Geschäften abgeholten Waren für die Bedürftigen übrig bleibt, wird für ein Drittel des Filialpreises verkauft. 85 Prozent davon sind Obst und Gemüse.

Hintergrund Die Mannheimer Tafeln: Ungefähr 600 Menschen mit geringem Einkommen gehören zum Stamm der Tafelkunden des Stadtteils Waldhof, 240 davon haben einen deutschen Pass. Über 10.000 Besucher werden im Jahr gezählt. Dazu gehören in erster Linie Großfamilien, Alleinerziehende, Rentnerinnen und Rentner, und Arbeitslose. Kommt es vor Ort zu Konflikten, was durchaus passiere, aber [+] Lesen Sie mehr Die Mannheimer Tafeln: Ungefähr 600 Menschen mit geringem Einkommen gehören zum Stamm der Tafelkunden des Stadtteils Waldhof, 240 davon haben einen deutschen Pass. Über 10.000 Besucher werden im Jahr gezählt. Dazu gehören in erster Linie Großfamilien, Alleinerziehende, Rentnerinnen und Rentner, und Arbeitslose. Kommt es vor Ort zu Konflikten, was durchaus passiere, aber bislang nicht zum Problem geworden sei, regle man dies unmittelbar oder über Regelungen beim Anstehen oder beim Einlass ins Geschäft, erklärt Karl-Heinz Moll. Um überhaupt bezugsberechtigt zu sein, genügen in der Regel behördliche Bescheide wie Leistungsbewilligungen nach "Hartz IV". Wer einen entsprechenden, befristeten Ausweis ausgestellt bekommt, ist offiziell Tafel-Kunde. Die Tafeln in den Stadtteilen Neckarstadt, Rheinau und Schönau versorgen etwa 2100 Menschen und sind in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Mannheim. Das DRK unterstützt die Einrichtungen, die wie alle Tafeln defizitär arbeiten, mit finanziellen Mitteln, Räumlichkeiten, Personal und Verwaltung. Zudem übernimmt die Organisation als regionales Logistik-Zentrum die Aufgabe der Verteilung von großen Lebensmittel- oder Materialspenden. gol

Und die Nachfrage wächst, denn die Tafel Waldhof hilft dort, wo sich Staat und Kommune zurückgezogen haben. Und der Treffpunkt, der werktäglich von 10.30 bis 13.30 Uhr geöffnet ist, dient letztlich auch den Mannheimer Discountern als Alibi. Sie werden auf diese Weise ihre nicht mehr verkaufbaren Artikel ohne schlechtes Gewissen los. Die Tafel erweist sich als Teil des Wirtschaftskreislaufs: Die Kunden profitieren vom guten Preis und die Filialen sparen sich die kostspielige Entsorgung. Eigentlich eine Win-Win-Situation, wenn da nicht die hohen Müllgebühren wären, die an der Tafel hängen bleiben.

Dass der Waldhöfer Laden läuft, dafür sorgen insgesamt 40 freiwillige Helfer, die hinter der Theke, in der Sortierhalle und als ehrenamtliche Abholfahrer aktiv sind. Stress und Platzgerangel in langen Warteschlagen wie unlängst in Essen hat Karl-Heinz Moll bislang nicht festgestellt. Er kennt auch den Grund für das problemlose Miteinander vor und im Verkaufsraum: "Asylbewerber in der Erstaufnahmestelle Mannheim bekommen für unser Haus keinen Berechtigungsschein, denn sie erhalten vom Staat Vollversorgung." Die Tafeln in den Stadtteilen Neckarstadt, Rheinau und Schönau sind in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes und leiden ebenfalls unter den hohen Spezialmüllkosten. Eine kostengünstigere Alternative zur Spezialfirma zeichnet sich nicht ab.

Bei der Mannheimer Stadtverwaltung fühlt man sich nicht zuständig. Es handle sich bei den anfallenden Abfällen der Tafeln in der Regel um große Mengen und größtenteils verpackte Lebensmittel handelt, die nicht aus privaten Haushalten stammen. "Diese sind laut Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Mannheim von der Entsorgungspflicht durch den öffentlichen Entsorgungsträger ausgeschlossen. Die Auswahl des Privatentsorgers steht den Tafeln frei", heißt es auf Anfrage.