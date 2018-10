Von Uwe Borstorff

Mannheim. Der hohe Besuch am Mittwochabend vor dem Mannheimer Schloss lockte zahlreiche Passanten in den Ehrenhof. Unter Polizeischutz wurde ein 150 Jahre altes Dokument von internationaler Bedeutung ins Schloss gebracht, das noch bis zum 29. November öffentlich ausgestellt wird: die "Mannheimer Akte". Sie reguliert seit ihrer Unterzeichnung 1868 den Schiffsverkehr auf dem Rhein - und hat noch heute Gültigkeit.

Die Geschichte der "Mannheimer Akte" reicht aber noch viel weiter zurück als 150 Jahre. Die freie Schifffahrt auf dem Rhein wurde erstmals 1648 geregelt, es gab in der Praxis aber wohl Probleme mit der Umsetzung. Im Jahr 1815 forderte die Schlussakte des Wiener Kongresses dann die Schifffahrtsfreiheit für internationale Gewässer. Für den Rhein sollte eine Kommission entstehen.

Diese Zentralkommission für die Rheinschifffahrt tagte erstmals 1816 in Mainz, und am 31. März 1831 wurde folgerichtig die "Mainzer Akte" vereinbart. 30 Jahre später wurde die Kommission nach Mannheim verlegt, und am 17. Oktober 1868 unterzeichneten die Rheinanliegerstaaten Baden, Bayern, Frankreich, Hessen, die Niederlande und Preußen das Dokument. Noch heute ist die "Mannheimer Akte" gültig und gilt inhaltlich als Vorbild für länderübergreifende Zusammenarbeit beim Thema Flüsse in aller Welt.

Seit dem Ersten Weltkrieg liegt die Akte in Straßburg, bei der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR). Doch anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens brachten Polizisten der deutsch-französischen Wasserschutz-Brigade das wertvolle Stück Geschichte nun nach Mannheim - in einem eigens für die Überfahrt angefertigten, wasserdichten Koffer. Das Historische Institut der Universität Mannheim stellte mit den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg eine Ausstellung zusammen. Sie verdeutlicht die internationale Geschichte der Rheinschifffahrt.

Erster Bürgermeister Christian Specht (l.) und Bruno Georges, Generalsekretär der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, zeigen den wasserfesten Koffer. Foto: Gerold

Zahlreiche deutsche und französische Ehrengäste und Redner eröffneten die einmalige Ausstellung, darunter Erster Bürgermeister Christian Specht, Bruno Georges, Generalsekretär der ZKR, Professor Thomas Nicklas von der Université de Reims, Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, sowie Frankreichs Honorarkonsul in Mannheim, Folker Zöller.

In den Ansprachen wurde immer wieder deutlich, welch hohen Stellenwert dieser Vertrag hat. Durch die garantierte freie Schifffahrt profitierte von Beginn an etwa auch Rotterdam. So kommen die Waren aus Übersee auf zollfreiem Weg ins europäische Inland, und der Tourismus wurde ausgebaut - von Rotterdam bis Basel. "Wir haben mit dieser Akte ein Musterbeispiel der europäischen Zusammenarbeit", lautete das gemeinsame Urteil der Vereinbarung.

"Sie war der Vorgänger der früheren Europäischen Wirtschafts-Gemeinschaft", sagte Honorarkonsul Zöller. Jetzt weilt die historische Akte erst einmal in Mannheim. Mit Blick auf die Zukunft sei sie "inzwischen Vorbild für die ganze Welt", wie Erster Bürgermeister Specht betonte.

Info: Die Ausstellung "Freie Fahrt voraus: 150 Jahre Mannheimer Rheinakte" ist bis zum 29. November im Schlossmuseum zu sehen. Der Eintritt kostet sieben Euro.