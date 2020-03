Von Olivia Kaiser

Mannheim. Einlasskontrolle vor dem Ratssaal, Desinfektionsmittelspender und viel Abstand – die erforderlichen Gremien der Stadt Mannheim tagen, allerdings mit abgespeckter Tagesordnung und den nötigen Vorsichtsmaßnahmen: Die Stadträte sitzen weit auseinander, Zuschauer werden auf die Tribüne bugsiert. Nur wenige interessierte Bürger sind am Dienstag zur Sitzung des Hauptausschusses gekommen.

Die Vertreter der städtischen Fachbereiche, die normalerweise Fachfragen des Gremiums beantworten, wurden stark reduziert oder erscheinen nur bei ihrem Tagesordnungspunkt im Saal. Jeder Anwesende muss Name, Adresse und Geburtsdatum auf einer Liste eintragen, damit im Notfall die Infektionskette nachvollzogen werden kann. Die Arbeit der Stadtverwaltung muss weitergehen – auch in Coronazeiten.

Doch das Virus hat Einfluss auf die Tagesordnung. Die vergangenen Tage seien intensiv gewesen, berichtete Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) den Ausschussmitgliedern zu Beginn der Sitzung. Fast täglich hatte die Stadtverwaltung neue Verordnungen – jede schärfer als die vorherige – auf den Weg gebracht. Damit sei eine gewisse Stabilität erreicht worden, so der Oberbürgermeister. Er rechne nicht mehr mit größeren Änderungen, höchstens Nachjustierungen. "Jetzt haben wir eine klare Richtung", so Kurz. "Ob die Maßnahmen ausreichen, werden wir wohl erst in einigen Wochen sehen."

Dass derzeit zentrale Plätze und Naherholungsgebiete wie Paradeplatz, Wasserturmanlage oder Neckarwiesen nicht zugänglich sind, begründete Kurz mit zu großen Menschenmassen: "Selbst wenn sich alle an die Regeln halten und nur allein oder zu zweit unterwegs sind, kommen unter Umständen doch viele Menschen zusammen, und das erhöht die Infektionsgefahr." Deshalb habe man sich zu dem Schritt entschlossen. "Es ist keine Beschneidung der Bewegungsfreiheit", betont der OB. Es gebe genügend Orte in Mannheim, an denen man sich aufhalten dürfe. Es sei auch ein Zeichen des Respekts vor denjenigen, "die das öffentliche Leben am Laufen halten".

"In Mannheim gibt es keine exponentielle Coronakurve", sagt Peter Schäfer, der Leiter des Gesundheitsamts. "Derzeit gelingt es uns, die Infektionsketten in Schach zu halten." Die relativ hohen neuen Corona-Fallzahlen am 16. und am 23. März erklärt Schäfer damit, dass es sich bei beiden Tagen um einen Montag gehandelt und es Nachmeldungen vom Wochenende gegeben habe. Die Lage sei stabil, auch weil bisher die Risikogruppen, also Menschen mit Vorerkrankungen oder betagte Personen, weitestgehend verschont geblieben seien.

Circa 1100 Anrufe pro Tag gehen bei der städtischen Corona-Hotline ein. "30 Prozent davon werden an das Gesundheitsamt weiter geleitet", bilanziert Schäfer. Zudem berieten dessen Mitarbeiter Alten- und Pflegeheime sowie Behinderteneinrichtungen und unterstützten die Kliniken bei Befundmitteilungen. Jeder Fall eines Infizierten werde akribisch aufgearbeitet, versichert Schäfer. "Alle Kontakte werden verfolgt, ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Kontakten zu Personen aus Risikogruppen, beispielsweise durch die Arbeit." Eine weitere Aufgabe des Gesundheitsamts besteht darin, die Patientenströme für den Test zu lenken. Getestet wird beispielsweise bei der zentralen Testambulanz des UMM.

Derzeit befinden sich zwei Patienten aus dem Mannheimer Umland auf der Intensivstation, dazu kommen zwei Covid-19-Erkrankte aus dem Elsass. Fünf Patienten werden auf regulären Stationen behandelt, davon stammt ein Patient aus einer Umlandgemeinde. Zwischen den drei Mannheimer Krankenhäusern, Theresien- und Diakonissenkrankenhaus sowie UMM besteht eine enge Abstimmung. Über Letzteres läuft die Koordinierung. "150 Intensivbetten gibt es in Mannheim, davon 120 mit Beatmung", wie UMM-Sprecher Dirk Schuhmann auf RNZ-Anfrage berichtet.