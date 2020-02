Mannheim. (pol/mare) Eine leichtverletzte Person und rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in der Schwetzingerstadt. Das berichtet die Polizei.

Eine 28-jährige Frau war gegen 17 Uhr mit ihrem Mercedes in der Möhlstraße stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Weidenstraße ordnete sie sich auf der Linksabbiegespur ein und hielt an. Ein in Gegenrichtung auf der linken Fahrspur befindlicher Verkehrsteilnehmer stoppte sein Fahrzeug und verzichtete auf seinen Vorrang, um der 28-Jährigen das Abbiegen zu ermöglichen.

Als die Mercedes-Fahrerin nun abbog, missachtete sie wiederum die Vorfahrt eines 47-jährigen Ford-Fahrers, der auf der rechten Fahrspur der Möhlstraße stadteinwärts fuhr. Sie stieß mit ihm zusammen. Dabei zog sich die 46-jährige Beifahrerin im Ford leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Straßenbahnverkehr war bis etwa 19.15 Uhr gestört.