Mannheim. (pol/gun) Im Stadtteil Schwetzingerstadt ist eine 46-jährige Beifahrerin am Samstagabend bei einem missglückten Abbiegemanöver verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Sie war gegen 22.30 Uhr mit einer 40-Jährigen in deren 5er-BMW auf der Viehhofstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als die Frau in Höhe der Schwetzinger Straße nach links in Richtung Neckarauer Übergang abbiegen wollte, stieß sie mit einer entgegenkommenden 39-jährigen Kia-Fahrerin zusammen.

Die Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die Polizei steht vor kniffligen Ermittlungen, da beide Autofahrerinnen den Unfall unterschiedlich schildern. Zeugen werden daher gebeten sich mit dem Revier Oststadt unter Telefon 06 21 / 1 74 33 10 in Verbindung zu setzen.