Schönau. (pol/mün) Mit Rauchgasvergiftungen musste der Bewohner eines in Brand geratenen Reihenhauses am Donnerstagabend in eine Klinik eingeliefert werden.

Das Feuer war kurz vor 18 Uhr gemeldet worden. Als die Rettungskräfte eintrafen, war das Erdgeschoss stark verraucht. Der 60-jährige Wohnungsinhaber hatte versucht den Brand eigenständig zu löschen.

Das Reihenhaus ist derzeit nicht bewohnbar, teilt die Polizei. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen.