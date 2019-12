Mannheim. (pol/mare) Was ist am Freitagabend, 29. November, in der Mannheimer Innenstadt geschehen? Diese Frage beschäftigt schon länger die Polizei. Deshalb macht sie den Fall in einer Pressemitteilung nun auch öffentlich.

Und das soll vorgefallen sein: Ein 20-jähriger Mann war gegen 21 Uhr in der Straße zwischen den Quadraten L10 und M6 unterwegs. In Höhe des Eingangs der dortigen Schule fielen ihm vier Männer auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf, die auffällig pfiffen und ihm hinterherriefen. Dann sollen die Männer die Straßenseite gewechselt und ihm den Weg versperrt haben.

Während zwei der Unbekannten Schmiere gestanden haben sollen, habe ihn ein weiterer Mann festgehalten und ein Vierter habe ihm trotz Gegenwehr den umgehängten Rucksack entrissen. Anschließend seien alle vier Männer in unterschiedliche Richtungen geflüchtet.

Bei dem Rucksack handelt es sich um einen schwarzen Rucksack der Marke Puma mit grauem Streifen und grauem Puma-Logo. In dem Rucksack waren ein Notebook der Marke Toshiba sowie ein Schreibblock und ein Mäppchen.

Bei den Tätern soll es sich um vier Männer gehandelt haben, deren Herkunft der 20-Jährige aus Südosteuropa schätzt. Zwei der Männer sollen Jacken der Marke Wellensteyn und einen schwarzen Vollbart getragen haben.

Da die Polizei den Tathergang bislang noch nicht abschließend klären konnte, suchen die Beamten Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren. Sie können sich melden unter Telefon 0621/1744444.