Mannheim. (pol/mün) Funkenflug bei Trennschleifarbeiten war vermutlich die Ursache für ein Feuer in der Werkstatt einer Spedition im Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen am Dienstag. Dabei war Verpackungsmaterial in Brand geraten, das aber von Firmenmitarbeitern rasch gelöscht werden konnte.

Es war jedoch zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Daher musste die Feuerwehr das Gebäude umfangreich belüften. Notärzte versorgten die beiden Mitarbeiter zunächst vor Ort, danach kamen sie mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in eine Klinik.

Das Ausmaß des Schadens ist derzeit noch unbekannt. Das Werkstattgebäude in der Christian-Friedrich-Schwan-Straße wurde bei dem Brand nicht beschädigt.