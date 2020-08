Mannheim. (pol/kaf) In der Nacht hat es in einer Produktionsanlage im Franzosenweg auf der Friesenheimer Insel gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer gegen 4.30 Uhr in einem Futtermittelsilo im Bereich des 9. und 10. Obergeschosses aus. Zunächst versuchten Mitarbeiter der Firma, den Brand zu löschen. Sie brachten die Flammen jedoch nicht unter Kontrolle und alarmierten die Feuerwehr.

Ein Großaufgebot der Berufsfeuerwehr Mannheim, unterstützt von freiwilligen Feuerwehren, konnte den Brand anschließend schnell löschen. Ein Angestellter der Firma wurde durch Rauchgas leicht verletzt, zudem brachte der Rettungsdienst zwei Feuerwehrleute in ein Krankenhaus. Sie konnten die Klinik jedoch inzwischen wieder verlassen.

Laut Polizei beläuft sich die Schadenssumme auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt haben die Untersuchung zur Brandursache aufgenommen.