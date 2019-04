Mannheim. (pol/mare) Gleich zweimal ist das DRK-Heim in Waldhof in wenigen Tagen von Einbrechern heimgesucht worden. Das teilt die Polizei mit.

Am Montag zwischen 0.30 und 6.15 Uhr, versuchte ein Täter, sich Zutritt zu einem Schulungsheim des DRK-Ortsvereins Waldhof in der Straße "Waldpforte" zu verschaffen.

Die Polizei fand Hebelspuren an einem Fenster und an der Tür zum Notausgang auf der Rückseite des Gebäudes. Es blieb aber bei den Einbruchsversuchen. Der Täter zog ohne Beute davon.

Bereits in der Nacht auf Samstag hatte ein Unbekannter zwischen 17 und 8.45 Uhr, in dasselbe Gebäude einzubrechen. Hier kam der Täter durch das Garagentor in die Fahrzeughalle, scheiterte jedoch an der Tür zum Erdgeschoss. Hiernach verließ der Täter die Garage wieder und entnahm drei Getränkeflaschen aus einem Kasten.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Wer etwas zu den Fällen bemerkt hat, kann sich bei der Polizei melden. Und zwar unter Telefon 0621/777690.