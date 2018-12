Mannheim. (pol/mare) An der Kreuzung Wormser Straße/Auf dem Sand kam es am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr zu einer Kollision zwischen einem 45-jährigen Daihatsu- und einer 68-jährigen Ford-Fahrerin. Das berichtet die Polizei.

Der 45-Jährige fuhr mit seinem Auto auf der Wormser Straße in Richtung Speckweg und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt der von rechts kommenden Ford-Fahrerin, die in Richtung Waldstraße unterwegs war.

Mitten auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, wobei der Daihatsu so sehr beschädigt wurde, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.