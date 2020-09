Mannheim. (pol/kaf) Zu einem Wohnungsbrand sind Polizei und Feuerwehr am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in der Tattersallstraße in Mannheim ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, brannte eine Kellerwohnung. Die Feuerwehr ging in die Wohnung hinein und konnte den Brand bereits gegen 19.50 Uhr vollständig löschen. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt.