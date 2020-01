Mannheim. (pol/rl) Zu einem größeren Feuerwehr-Einsatz kam es in einer ehemaligen Tankstelle in der Feudenheimer Straße am Mittwochnachmittag. Laut Polizeibericht soll das Feuer gegen 15 Uhr im ehemaligen Verkaufsraum der Tankstelle ausgebrochen sein und führte schnell zu einer starken Rauchentwicklung.

Die verständigte Berufsfeuerwehr der Stadt Mannheim löschte den Brand in dem leerstehenden Gebäudekomplex schnell ab.

Personen wurden nicht verletzt. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache.